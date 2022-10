Študenti známej českej univerzity spísali petíciu: Nebinárne záchody! Chcú uľahčiť život LGBTI+ spolužiakom

Masarykova univerzita v Brne sa v posledných dňoch spája s petíciou, za ktorou stoja študenti. Vďaka nej sa snažia pozdvihnúť povedomie o komunite LGBTI+. Ako problém vidia školské toalety, ktoré sú „len binárne“. V tomto prípade majú najväčší problém študenti, ktorí sa nezaraďujú ani k jednému rodu, teda sa považujú za nebinárnych. Formou petície sa preto požaduje zriadiť neutrálne toalety.

Genderovo neutrálne WC, ako sa píše v petícii, nemá nahradiť bežné toalety. Študenti, ktorí sa pod túto požiadavku podpísali, vidia možné riešenie v pridaní neutrálnych toaliet, prípadne zmeniť niektoré existujúce WC na genderovo neutrálne.

Do utorka 18. októbra, sa pod túto požiadavku podpísalo 340 študentov a zamestnancov školy. Označenie toaliet by malo byť MUNI ako rodovo neutrálne. "Študentom sa často stáva, že nemôžu nájsť toalety určené ich pohlaviu, čo môže vyústiť do nepríjemných situácií a mať negatívny dopad na ich zdravie. Naplnenie fyziologických potrieb je viac než dôležité pre efektívnu prácu na pôde školy. Z tohto dôvodu je preto pre nás blízkosť a vhodné označenie toaliet veľmi dôležité," uvádza sa v petícii.

Okrem toho sa spomínajú konkrétne pánske toalety v priestoroch Katedry Výtvarnej výchovy (oproti učebni 13). Podľa vyjadrenia v petícii, väčšinu študentov tvoria v týchto priestoroch školy najmä ženy.

Neutrálne toalety by mali pomôcť zaistiť bezpečnosť pre trans a nebinárne osoby, ale aj pre deti či staršie osoby. Tento prípad nie je ojedinelý. Genderovo neutrálne WC sa požaduje v čoraz viac školách po celej Európe. Príkladom je švajčiarsky Zürich, ktorý chce v nových školských budovách zriadiť až tretinu rodovo neutrálnych WC. Budú ich môcť používať všetci študenti bez ohľadu na pohlavie. Dokonca sa majú rušiť pisoáre. Nemci plánujú do budúcnosti zriadiť na školách toalety pre "tretie pohlavie".