Splachujete záchod správne? Odborník prezradil, ako to treba robiť, keď chcete ušetriť

LONDÝN - Záchod s dvomi tlačidlami má svoj dôvod. Okrem šetrenia vlastnej peňaženky by sme však mali šetriť aj prírodnými zdrojmi. Manažér pre efektívne využívanie vody prezradil, ako sa dá splachovanie spraviť efektívnym a lacným.

Väčšina ľudí predpokladá, že veľké splachovacie tlačidlo splachuje viac vody a to menšie menej. Andrew Tucker zo spoločnosti Thames Water, ktorá verejne zásobuje vodou okolie Londýna, však vysvetlil, že stále sa stretávajú s ľuďmi, ktorí nepoznajú rozdiel. "Existuje toľko rôznych typov toaliet, že nie je prekvapením, že ľudia nevedia, ktoré tlačidlo majú stlačiť. V mnohých prípadoch to, čo sa zdá byť samozrejmou možnosťou kratšieho spláchnutia, v skutočnosti spotrebuje najviac vody. Veľké spláchnutie zvyčajne spotrebuje šesť litrov vody, zatiaľ čo to malé je len polovičné, takže je dôležité, aby sme všetci vedeli, ktoré tlačidlo dokáže minúť čo najmenej vody."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Veľké množstvo spotrebovanej vody môže mať okrem vašej peňaženky škodlivý vplyv aj na vodné toky a rieky. Voda nie je nekonečný zdroj a šetriť by sme mali aj na záchode. Dokonca aj poškodené splachovacie zariadenie a malé kvapkanie do vašej misy vám môže narobiť problémy a zvýšiť spotrebu vody.

Je dokázané, že moderné tlačidlové toalety sú dokonca najhoršie z hľadiska netesností a odborníci sa snažia dohodnúť s výrobcami, aby splachovanie bolo do budúcnosti efektívnejšie a zároveň šetrilo s drahocennými vodnými zdrojmi.