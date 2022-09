Vodárne varujú: Po plyne a elektrine hrozí zdražovanie aj vodných-stočných! Na čo sa majú Slováci pripraviť?

Slováci sa obávajú nového roku. Podľa prognóz by mali ceny elektriny a plynu pre domácnosti narásť na astronomické sumy a doteraz nie je známe, ako si s energetickou krízou poradí vláda. Mnohé odvetvia trhu sa búria a hovoria o likvidačných cenách za energie, ktoré ich môžu položiť na kolená. Zdraželo už takmer všetko. A vyzerá to tak, že po novom zdražie aj cena vody. Tie totiž po extrémne suchom lete riešia ďalší problém - a tým sú hroziace vysoké ceny za elektrinu.

Archívne VIDEO Hirman na prvej vláde ohľadom cien energií upokojuje verejnosť, nie je dôvod na paniku

„Všetky čerpadlá a všetky veci, ktoré súvisia s vodárenstvom fungujú na elektrickú energiu. Konkrétne Východoslovenská vodárenská spoločnosť má momentálne nakúpený jeden megawatt do konca roka za 153 eur, to tvorí nejakých 10 % z tržieb. V prípade, že by to bolo 1 000 eur tak by to bolo 70 % z tržieb. Automaticky musí ísť cena hore. Keď nepôjde, tak tipujem tri, štyri mesiace a vyhlásime bankrot. Máme pocit, že sa na nás zabudlo ako na kritickú infraštruktúru,“ uviedol predseda Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha. Na problém upozornila RTVS.

Tento stav chce aktuálne čo najskôr vyriešiť nový minister hospodárstva Karel Hirman. Ten na úvodnej vláde tento týždeň uviedol, že nasledujúci týždeň predstaví prvé riešenia a nasledovať majú aj ďalšie. To, ako konkrétne sa dotknú vodárenského sektora, však nespresnil. Upozornil však, že vodárenské spoločnosti nie sú jediné, ktoré trápi aktuálny stav. „Momentálne je hlavnou prioritou to, aby sme mali všetci zabezpečené energie za cenu prijateľnú pre naše domáce peňaženky a pre firemné rozpočty, aby sme krajinu udržali v chode. Elektrina je alfa a omega všetkého. Vodári nie sú jediní. Zoberte si potravinárov,“ vysvetlil nový šéf rezortu.

