Ceny elektriny v Európe vyskočili na nové rekordné maximá: Najhoršia energetická kríza za desaťročia

LIPSKO - Ceny elektriny v Európe vyskočili na nové rekordné maximá, keď sa referenčný kontrakt na nemeckú elektrinu dostal prvýkrát nad 500 eur. To zvyšuje tlak na domácnosti aj firmy. Najhoršia energetická kríza v Európe za desaťročia, ktorá môže stiahnuť ekonomiku regiónu do recesie, sa zrejme natiahne hlboko do budúceho roka. Informujeme na základe správy agentúry Bloomberg.