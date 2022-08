Volebný míting nádejnej premiérky Trussovej: Narušili ho kričiaci aktivisti, hanbi sa

Kričiaci demonštranti nakrátko prerušili prejav Trussovej na stretnutí s voličmi v prímorskom meste Eastbourne na juhu krajiny. Trussová ani jej rival Rishi Sunak nezamerali svoju kampaň na globálne otepľovanie. Živé vysielanie z volebného mítingu na webovej stránke Konzervatívnej strany bolo kvôli protestu nakrátko vypnuté.

Televízia Sky News uviedla, že aktivisti boli zo skupiny nazvanej Green New Deal Rising a kričali slogany ako "Hanbi sa!" Jedna z aktivistov, Fatima Ibrahimová pre Sky News povedala, že demonštranti sú "nahnevaní mladí ľudia". Podľa nej sú aktivisti "unavení z kandidátov, ktorí sa vyhýbajú skutočnej kríze a ich jedinou odpoveďou na všetko sú daňové úľavy pre ich bohatých kamarátov a ľudí zo spoločností ako British Petrol (BP) a Shell, zatiaľ čo ostatným hovoria, aby si utiahli opasky".

Galéria fotiek (2) Liz Trussová

Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Trussová prisľúbila pozastaviť zelené odvody

Skupina s viac ako 28.000 sledovateľmi na Twitteri o sebe tvrdí, že je "hnutím mladých ľudí bojujúcich za zastavenie klimatickej krízy". Neskôr na sociálnej sieti uviedla, že jej aktivisti konfrontovali Trussovú pre "jej hanebnú úlohu v kríze životných nákladov". "Milióny ľudí budú túto zimu čeliť obrovským účtom za energiu, zatiaľ čo jej vláda podporuje ničiteľov klímy ako BP a Shell, ktorí zarábajú miliardy," uviedla skupina.

Trussová dala protest do súvisu so skupinou klimatických aktivistov Extinction Rebellion a povedala publiku, že ak sa stane predsedníčkou vlády, zabezpečí, aby "militantní aktivisti ako Extinction Rebellion nemohli rozvracať životy obyčajným ľuďom, ktorí chodia do práce, tvrdo pracujú a robia správne veci". Ak sa stane premiérkou, Trussová prisľúbila pozastaviť zelené odvody na účtoch za energie. Jej rival Sunak chce, naopak, tieto odvody ponechať. Obaja chcú však dodržať právne záväzný cieľ Británie znížiť emisie uhlíka na nulu do roku 2050.