Muž (†46) na nudapláži začal masturbovať pred ženou: Osudné sexradovánky, zastrelili ho

VAULX-EN-VELIN - Muž nemal zábrany a dovolil si masturbovať na nudistickej pláži pred nahou ženou. To sa mu stalo osudným, pretože jeho erotická aktivita sa podľa všetkého znepáčila staršiemu mužovi, ktorý ho zastrelil. Údajný vrah je už v rukách polície a je vyšetrovaný pre úmyselné zabitie.

Minulú sobotu ráno bol 46-ročný muž zabitý pred stovkami návštevníkov nudistickej pláže La Mama v Grand Parc de Miribel-Jonage, asi 460 km juhovýchodne od Paríža. Svedkovia opísali obeť streľby ako exhibicionistu, o ktorom tvrdia, že urážal a vyhrážal sa návštevníkom pláže predtým, než sa začal uspokojovať pred ženou, píše Le Parisien.

Údajný strelec bol častým návštevníkom pláže a nadšenec poľovníctva. Exhibicionistu žiadal, aby sa svojim radovánkam venoval niekde inde, ten to ale odmietol. Starší chlap potom vytiahol loveckú pušku a na mladšieho muža trikrát vystrelil. Najmenej raz ho zasiahol do hrude, uviedli očití svedkovia vyšetrovateľom. Muž na mieste zomrel. Policajti na bicykloch, ktorí sa nachádzali neďaleko, začuli výstrely a vyrazili na miesto. Keď zistili, čo sa stalo, uzavreli pláž pre verejnosť a vzali strelca do väzby.

France3 uviedla, že strelcom je športový poľovník so zbrojným preukazom. Táto akreditácia umožňuje jej držiteľovi používať a vlastniť strelnú zbraň v prostredí streleckého klubu, ale neumožňuje nosiť zbraň na verejných priestranstvách. Pláž La Mama oficiálne patrí naturistom od roku 2007. Tým sa legitimizovala tradícia nahoty vo Francúzsku, ktoré je svetovou nudistickou destináciou číslo jeden.