Putin deklaroval, že Gazprom splní svoje záväzky: Západ však musí zrušiť limity na vývoz ruského obilia

"Gazprom si plnil, plní si a bude si plniť všetky svoje povinnosti," povedal Putin novinárom v iránskom hlavnom meste Teherán po rokovaniach s lídrami Iránu a Turecka. Keď Putin poslal 24. februára inváznych vojakov na Ukrajinu a Západ zareagoval sankciami proti Moskve, Rusko začalo znižovať dodávky zemného plynu do Európy, aby zabránilo krajinám Európskej únie dopĺňať si jeho zásoby - to prinútilo Európsku komisiu pripraviť "plán na rýchle zníženie spotreby zemného plynu", aby EÚ dokázala zvládnuť nasledujúcu zimu. Putin sa v Teheráne vyjadril posmešne na adresu Západu, ktorý sa snaží znížiť svoju závislosť od fosílnych palív a prejsť na zelenú energiu.

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin v Turecku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vahid Salemi

"Sú to veľkí experti v oblasti netradičných vzťahov a v oblasti energie, rozhodli sa prejsť aj na netradičné druhy energie - slnko a vietor. Oni si sami všetko zatvárajú a potom hľadajú niekoho, koho by mohli za to obviniť - bolo by to na smiech, keby to nebolo smutné," povedal Putin. Lídri EÚ sa v máji dohodli, že do konca tohto roka zastavia väčšinu dovozu ruskej ropy, a to v rámci bezprecedentných sankcií, ktoré uvalili na Moskvu za jej napadnutie Ukrajiny. Únia však odložila zákaz dovozu ruského plynu, pripomenula AFP.

Ruský prezident novinárom v Teheráne tiež povedal, že Západ musí zrušiť obmedzenia uvalené na vývoz ruského obilia. "My zariadime vývoz ukrajinského obilia, ale zároveň vychádzame z faktu, že budú zrušené všetky obmedzenia súvisiace s leteckým exportom ruského obilia," uviedol Putin. Ruská invázia na Ukrajine zastavila dodávky pšenice a ďalších obilnín z Ukrajiny, ktorá patrí medzi ich najväčších vývozcov na svete. To vyvolalo obavy z celosvetového nedostatku potravín. Ceny obilnín v Afrike, najchudobnejšom kontinente sveta, prudko stúpli práve preto, že klesol vývoz z Ukrajiny. Zvýšenie cien ešte viac zhoršilo dopady vojny a klimatických zmien a spôsobilo obavy zo sociálnych nepokojov. OSN uviedla, že Afrika čelí "bezprecedentnej" kríze zapríčinenej vojnou.