Nemecko musí kvôli vojne používať vyradené elektrárne: Scholz reaguje na klimatické ciele krajiny

Scholz označil za trpké, že Nemecko musí z dôvodu ruského útoku na Ukrajinu využívať aj elektrárne, ktoré už vyradilo z prevádzky. "Je to však len na veľmi krátky čas," povedal spolkový kancelár vo svojom sobotnom videoposolstve. Nemecko podľa Scholza už v boji s klimatickou krízou vyvíja úsilie. Pripomenul, že krajina potrebuje veternú energiu získanú z turbín na mori i na pevnine, solárnu energiu a biomasu na výrobu elektrickej energie a vodíka - s cieľom dosiahnuť priemyselnú budúcnosť bez emisií CO2. "Chceme to dosiahnuť do roku 2045," dodal.

Galéria fotiek (2) Olaf Scholz

Zdroj: SITA/Michael Kappeler/dpa via AP

"Nemecko je jednou z najúspešnejších industrializovaných krajín, čo znamená, že v súčasnosti máme aj vysoké množstvo emisií oxidu uhličitého. Preto musíme vyvinúť úsilie a my ho vyvíjame," povedal. Cieľom má byť, aby Nemecko ako jedna z prvých krajín bolo uhlíkovo neutrálne a zároveň celosvetovo konkurencieschopné. Nemecký Spolkový snem (Bundestag) vo štvrtok 7. júla schválil návrh zákona na podporu rýchlejšieho rozširovania obnoviteľnej energie v Nemecku. To je jedným z hlavných klimatických cieľov vládnej koalície nemeckého kancelára Scholza, ktorej súčasťou je aj strana Zelených. Nemecká vláda sa zároveň snaží znížiť závislosť na dovoze ruských fosílnych palív.