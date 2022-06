Bidenova administratíva podporuje predaj amerických stíhačiek Turecku

Galéria fotiek (3) Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

MADRID - Bidenova administratíva podporuje potenciálny predaj amerických stíhačiek typu F-16 Turecku. V stredu to uviedla námestníčka amerického ministra obrany pre medzinárodné bezpečnostné záležitosti Celeste Wallanderová po tom, ako Turecko súhlasilo so vstupom Fínska a Švédska do NATO. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.