Rokovania o riešení krízy po prevrate v Sudáne odložili na neurčito

Hovorca Organizácie Spojených národov, ktorá je jedným zo sprostredkovateľov rokovaní, vysvetlil, že k dialógu sa odmieta pripojil kľúčový sudánsky občiansky blok. Organizácia Spojených národov, Africká únia a Medzivládny úrad pre rozvoj (IGAD) krajín v oblasti Afrického rohu začali v stredu "priame rozhovory" v snahe prelomiť patovú situáciu, ktorá nastala v októbri minulého roka po vojenskom prevrate pod vedením šéfa armády Abdala Fattáha Burhána.

Na priamych rokovaniach sa v stredu zúčastnili vojenskí predstavitelia, zástupcovia viacerých politických strán a vysokopostavení členovia bývalých povstaleckých skupín. Hlavný sudánsky civilný blok - Sily za slobodu a zmenu (FFC) , ktoré boli pri prevrate odstavené od moci, - a vplyvná Ľudová strana (Umma) sa však k rokovaniam odmietli pripojiť. Chýbali na nich aj členovia výborov hnutia odporu - neformálnych skupín, ktoré vznikli počas protestov v rokoch 2018-19 a ktoré zvrhli prezidenta Umara al-Bašíra.

Civilný blok hovorí o falošnom politickom riešení

Ako poznamenala agentúra AFP, ďalšie kolo politického dialógu bolo naplánované na nedeľu. AFP informovala, že vo štvrtok sa uskutočnilo "neoficiálne" stretnutie delegácie FFC s vojenskými predstaviteľmi v snahe prekonať patovú situáciu. Konalo sa na základe pozvania námestníčky ministra zahraničných vecí USA pre africké záležitosti Molly Pheeovej a saudskoarabského veľvyslanca v Chartúme, uviedli FFC.

Civilný blok sa však odmieta zúčastniť na takýchto rozhovoroch - označuje ich za "falošné politické riešenie", ktoré len "legitimizuje prevrat". Politický proces by podľa FFC mal začať "ukončením prevratu" a začatím ústavnej fázy, ktorej základom má byť civilná vláda. Októbrový vojenský prevrat zmaril krehký prechod Sudánu k civilnej vláde, ktorý sa začal po zosadení Bašíra v roku 2019. Prevrat zároveň uvrhol Sudán do prehlbujúcej sa nestability - do takmer každotýždňových protestov, ich násilného potláčania, pri ktorom zahynulo už viac ako 100 ľudí, a do úpadku ekonomiky.