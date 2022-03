Veľká hrozba pre svet: Vedci identifikovali ohnisko najzávažnejších infekčných chorôb

PERTH - Podľa autorov štúdie zverejnenej v časopise BMJ Global Health je pre ľudstvo veľmi dôležité, aby sa vo vyššej miere zaoberalo preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu zdravia obyvateľov v africkom regióne Gambela. Ide totiž o lokalitu, z ktorej sa v minulosti začali do celého sveta šíriť viaceré závažné infekčné choroby.

Nová štúdia identifikuje africké ohnisko vysoko infekčných chorôb. Ide o región Gambela v západnej Etiópii hraničiacim s Južným Sudánom. V minulosti sa práve z tejto oblasti začali do sveta šíriť nákazlivé ochorenia ako AIDS, tuberkulóza či malária. Výskumníci sa domnievajú, že je dôležité zaoberať sa skôr lokálnou prevenciou, než začať riešiť dôsledky šíriacej sa infekcie v širokom okolí. Podľa vedúceho autora Kefyalewa Aleneho z austrálskeho výskumného inštitútu Telethon Kids je znepokojujúce, keď sa z jedného regiónu začali do okolia šíriť AIDS, tuberkulóza aj malária. "Ide o tri najzávažnejšie infekčné choroby na svete, ktoré spôsobujú vysokú chorobnosť, a to najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami."

V Gambele žije viac ako 330 000 ľudí. Vysoká prevalencia HIV, tuberkulózy a malárie v oblasti môže byť spôsobená nedostatočnou starostlivosťou a slabším zdravotníckym systémom pozdĺž hranice. Gambela je známa aj nízkym socioekonomickým indexom, vysokými teplotami a veľkým množstvom zrážok. "Tieto zistenia poukazujú na fakt, že by bolo efektívnejšie zamerať sa na lokálne zdravotnícke služby ako na riešenie tejto otázky z celoštátneho hľadiska," myslí si Alene.

Doplnil, že je potrebné uviesť do praxe cielenejšie zdravotnícke služby na riešenie množstva prípadov sústredených do jednej časti Afriky. O výsledky štúdie sa môžu oprieť politici v Etiópii a navrhnúť geograficky špecifikované a integrované programy kontroly chorôb, aby sa dosiahol maximálny účinok pri riešení vysokej prevalencie prípadov, odporúčajú experti. Okrem odborníkov z Telethon Kids Institute spolupracovala na štúdii aj Univerzita v Gondare a Národný program pre elimináciu tuberkulózy.