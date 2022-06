Dráma v ZOO! Tínedžer (19) provokoval orangutana: Strašná chyba, VIDEO kričal od strachu

KASANG KULIM - Návšteva miestnej zoologickej záhrady v Indonézii sa zmenila na desivú scénu. Jeden z návštevníkov totiž vedome porušil bezpečnostné opatrenia a priblížil sa ku klietke bližšie ako bolo dovolené. Po pár sekundách to oľutoval, zaútočil na neho orangutan.

V zoologickej záhrade Kasang Kulim na súostroví Riau došlo k potýčke medzi 19-ročným Hasanom Arifinom a orangutanom Tinou. Stalo sa tak po tom, ako mladík porušil nariadenia pre návštevníkov, keď prekročil bariéru a priblížil sa ku zvieraťu len na niekoľko centimetrov od klietky. Podľa vyjadrení očitých svedkov si doslova koledoval o to, aby orangutan zaútočil.

Zamestnanci zoo pre miestne médiá uviedli, že Hasan orangutana provokoval. Pred klietkou kopol nohou do vzduchu a mieril pritom na hlavu primáta. Ten to už nevydržal a svojimi dlhými rukami chytil tínedžera spoza mreží za tričko. Keď si ho pritisol bližšie, omotal ruky okolo Arifinovej nohy. Najprv sa mu snažil pomôcť kamarát, no orangutan nechcel nohu pustiť.

Hasan začal kričať o pomoc. Kamarát, ktorý je nablízku, sa mu snaží pomôcť, ale zvieracie zovretie nepoľavuje. Nakoniec mu musel pomôcť jeden zo zamestnancov. Mladíkovi sa nakoniec podarilo zo zovretia Tiny vyslobodiť. Hádam je to ale pre neho poučenie, aby v budúcnosti rešpektoval platné nariadenia.