Ohromujúce slová lekára: Očkovanie v detskom veku vás môže ochrániť pred opičími kiahňami

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Čo by ste zaradili medzi najväčšie úspechy v histórii ľudstva? Mnohým napadne let do vesmíru či prvé počítače. Podľa lekára Michaela Mosleyho je to vynájdenie vakcíny a následná očkovacia kampaň proti kiahňam. Tento vírus zabil v 20. storočí vyše tristo miliónov ľudí, preto sa jeho potlačenie považuje za výhru nad smrťou. A dokonca vraj očkovanie proti nemu vie zabrániť aj infekcii opičími kiahňami.