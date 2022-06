Západ musí byť podľa Stoltenberga pripravený: Vojna na Ukrajine bude dlhá a vyčerpávajúca

"Musíme byť pripravení na dlhé trvanie (rusko-ukrajinského konfliktu). Vidíme totiž, že táto vojna sa stala opotrebovávacou vojnou," povedal Stoltenberg. V tejto forme vojny sa snaží jeden z aktérov systematicky a postupne znižovať schopnosť nepriateľa viesť vojnu, teda vyčerpávať ho.

Šéf NATO ďalej uviedol, že Ukrajinci "platia za obranu vlastnej krajiny na bojisku vysokú daň, no vidíme tiež, že aj vysoké straty má aj ruská strana". Stoltenberg zopakoval, že NATO nechce vstúpiť do priamej konfrontácie s Ruskom, no Aliancia má podľa neho záväzok podporovať Ukrajinu. "Väčšina vojen - a s najväčšou pravdepodobnosťou aj táto vojna – sa v určitej fáze skončí za rokovacím stolom, no vieme, že to čo sa za ním deje, je veľmi úzko spojené so situáciou na bojisku," zdôraznil generálny tajomník NATO.

Stoltenberg privítal snahy OSN a partnerských krajín

Stoltenberg tvrdí, že Západ nemôže rozhodnúť za Ukrajinu, či má akceptovať územné straty, ktoré Moskva kladie ako podmienku ukončenia bojov. "Nie je na nás, aby sme rozhodovali alebo mali vyhranené názory na to, čo by mala Ukrajina akceptovať alebo nie," dodal. Šéf Severoatlantickej aliancie privítal snahy OSN a partnerských krajín nájsť riešenie otázky vývozu obilia z ukrajinských prístavov, ktoré blokuje ruská armáda. Neuviedol však, či sa na hľadaní riešenia tejto situácie podieľa aj NATO. Podľa Stoltenberga je najjednoduchším riešením, aby ruský prezident Vladimir Putin okamžite ukončil vojnu na Ukrajine.