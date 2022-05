Rodine sa neozval, dlhé týždne je nezvestný: Zomrel na Ukrajine prvý český dobrovoľník? Jasné slová ministerstva!

Čech Tomáš sa vybral na Ukrajinu ako dobrovoľník, no jeho rodina sa už niekoľko týždňov trasie strachom. Ich syn či manžel sa totiž od 2. marca neozval, je nedostupný a nemajú o ňom žiadne informácie. Podľa informácií portáli Voxpot sa Tomáš pohyboval v okolí mesta Makariv. Tu reportéri portálu aj zažili streľbu a boje v meste. Jeho manželka Simona hovorí, že Tomáš sa už vyše dvoch mesiacov neozval, naspäť domov neprišiel a je nezvestný a nemajú o tom, čo s ním je, žiadne informácie. Podľa reportérov však je len malá šanca, že by Tomáš ešte žil.

Po tom, ako sa po mesiaci od útokov vrátili do mesta, totiž našli rozstrieľané auto s českou poznávacou značkou, ktoré údajne patrilo práve Tomášovi, pričom bolo plné krvi a v jeho blízkosti sa nachádzala topánka, ktorú mal nosiť práve Tomáš. „Priestrely prechádzali cez čelné sklo, dvere aj operadlo hlavy na strane vodiča. Pri prehliadke auta sme zistili, že v ňom ostalo tiež veľa krvi. Šanca, že by Tomáš ešte žil, bola minimálna. V samotnom aute zostal len technický preukaz, obrázok s pannou Máriou a inak takmer nič,“ uviedol portál. Miestna polícia o tele nič nevedela, stále však podľa ich slov prebieha prehľadávanie hrobov, do ktorých Rusi pochovávali civilistov. Podľa slov manželky Simony bol Tomáš rodinný typ, nevedel však sedieť doma a pozerať sa, čo sa deje na Ukrajine. Preto sa do bojov prihlásil ako dobrovoľník.

„Keď počul o tom, čo tam tým ľuďom a ich deťom robia, tak to proste nevydržal,“ povedala s tým, že jej muž pracoval ako vodič kamiónov a autobusov a chcel odvážať ľudí do bezpečia. A aj keď sa mu rodina jeho plán snažila vyhovoriť, postavil si hlavu a vyrazil. Aj s dvomi telefónmi, aby sa mu vedela rodina dovolať. „Prvé dni vozil ľudí do Ľvova k hraniciam, ale potom to zrejme nevydržal a vybral sa ku Kyjevu, nám sa ale nepriznal a povedal, že cestuje do Žytomyru,“ dodala Simona. Podľa ich dcéry bol Tomáš typ človeka, ktorý sa snažil pomôcť každému. A to aj bezdomovcovi, ktorému vždy kúpil niečo na jedlo, alebo mu niečo uvaril.

Simona ozrejmila aj to, ako sa dozvedela, že Tomáš cestoval do mimoriadne nebezpečnej oblasti – pomohla jej k tomu technika a spárovanie Tomášovho telefónu s tabletom, ktorý mali doma. Podľa týchto údajov sa totiž mal Čech naposledy pohybovať v okolí mesta Byšiv a volal do svojej rodnej krajiny, že sa do práce vráti až za niekoľko dní. Podľa reportérov portálu Voxpot, oni sami zažili streľbu na vlastnej koži na mieste, kde mal Tomáš zmiznúť, a to len o hodinu a pol neskôr, ako sa poslednýkrát ozval rodine.

Skúpi na slovo boli spočiatku aj na ministerstve zahraničných vecí Českej republiky. Sprvu totiž informovali len o tom, že o veci vedia a zisťujú podrobnosti, ale informácie nevedia ani potvrdiť, ani vyvrátiť. O deň neskôr však poskytli aj bližšie informácie. „Môžeme potvrdiť, že český občan je nezvestný na Ukrajine. Avšak, informácie o jeho smrti naďalej nemôžeme potvrdiť. Sme v kontakte s jeho rodinou a poskytujeme štandardné konzulárne služby,“ ozrejmila hovorkyňa českého ministra diplomacie Lenda Do pre český portál Blesk.cz.