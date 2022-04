Bývalý sudca z Haagu tvrdí: Putinovi hrozí tajný zatykač, čelil by mu pri tejto príležitosti

HAAG - Na ruského prezidenta Vladimira Putina (69) by mohol byť vydaný tajný zatykač za vojnové zločiny na Ukrajine. Myslí si to bývalý sudca Medzinárodného trestného súdu v Haagu Wolfgang Schomburg (74). Mohlo by sa tak stať na niektorej z jeho budúcich zahraničných ciest.

"Tieto zatykače sú v podstate tajné a dúfajme, že nezistí, či taký zatykač existuje," povedal právnik pre Bayerischer Rundfunk. To by znamenalo, že Putin by potom čelil zatknutiu pri každej ceste do zahraničia, či už na súkromných cestách alebo summitoch.

Bývalého srbského generála Momira Talića (†60) zatkli vo Viedni v roku 1999 pod rovnakou záštitou; putá cvakli cestou na konferenciu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Následne bol vydaný do Haagu. Dôvod utajeného zatykača od vtedajšieho trestného súdu znel zločiny proti ľudskosti počas bosnianskej vojny.

Putin už oznámil, že v novembri pocestuje na Bali na summit G20. Hrozí mu potom zatknutie? "Nemyslím si, že zatykač bude vydaný tak rýchlo. Ale potom ho to pri podobných príležitostiach môže prekvapiť," uviedol Schomburg. Na otázku, či by Putina mohli zatknúť aj v Moskve, odpovedal: "V tejto chvíli nechcem nič vylúčiť. Videli sme aj úspešné únosy z iných krajín."

Bývalý sudca sa domnieva, že procesy proti ruským vojakom majú dobré vyhliadky. Okrem vojnových zločinov sa dejú na Ukrajine aj zločiny proti ľudskosti vrátane zabíjania a znásilňovania či vyhladzovania, čiže masového zabíjaniae aspoň časti civilného obyvateľstva. Schomburg nedávno pre Der Spiegel povedal, že napríklad v Buči a Mariupole boli veľmi jasné náznaky vojnových zločinov. Ostreľovanie obytných budov, kliník alebo aj priamo civilistov.

Právnik s ohľadom na prípadný proces povedal: "Musíte dokázať, ktoré tanky, ktorí strelci a velitelia strieľali na civilistov. Potom, keď sa títo odvolávajú na príkazy zhora, nasleduje ďalší v hierarchii atď. Budujete takpovediac pyramídu dôkazov, až kým sa napokon nedostanete k Putinovi."