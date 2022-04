Analytici varujú pred novou taktikou Ruska: Takto by mohlo zaútočiť na nové frontové línie Ukrajiny

Ukrajinské jednotky doteraz silne odolávali ruskému postupu, ale mohli by byť výrazne prečíslené ruskými silami, ktoré v niektorých oblastiach postupujú vpred. Ruskí predstavitelia uviedli, že ťažiskom ich snaženia je teraz "úplné oslobodenie" Donbasu, pričom vo všeobecnosti odkazujú na ukrajinské východné regióny Luhansk a Doneck. Terén na východe bude pre Rusov pri útoku predstavovať veľké výzvy. S menej zalesnenou pôdou ako na severe krajiny môžu podľa analytikov otvorené oblasti zvýhodňovať ukrajinských obrancov, píše BBC.

Kde sa budú odohrávať kľúčové bitky?

Podľa Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) bude bitka o Slovjansk pravdepodobne ďalšou kľúčovou vo vojne. Ak sa ruským jednotkám postupujúcim z Izyumu podarí obsadiť mesto, mohli by sa rozhodnúť postupovať na východ smerom k Rubižnoju, aby obkľúčili relatívne malú skupinu ukrajinských síl, alebo sa vydať ďalej na juh, aby obkľúčili väčší ukrajinský kontingent.

Ako sa pripravujú Ukrajinci?

Brigádny generál Ben Barry z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie hovorí, že ukrajinské sily mali roky na prípravu svojej obrany a že ruské jednotky môžu mať problémy s ich vytlačením. "Na ukrajinskej strane to nie sú len zákopy v štýle prvej svetovej vojny, budú mať aj opevnené kľúčové mestá a dediny, ktoré chcú brániť." Mnohí ukrajinskí vojaci na východe sú veľmi skúsení; od konfliktu v roku 2014 zadržiavajú postup ruských separatistov. Ich počet sa môže zvýšiť aj vtedy, ak by ukrajinskí vojenskí velitelia znovu rozmiestnili jednotky, ktoré už nebudú potrebné na obranu Kyjeva po stiahnutí Ruska zo severu.

Ako zaútočí Rusko?

Barry sa domnieva, že Rusko intenzívne využije delostrelectvo, aby rozbilo silnú ukrajinskú obranu zo vzduchu skôr, ako sa presunie po zemi. Delostrelectvo sú ťažké zbrane určené na streľbu muníciou oveľa ďalej ako ručné zbrane. Útok na ukrajinské jednotky pechotou, bez predchádzajúceho ťažkého delostreleckého bombardovania, by Moskva riskovala obrovské ruské straty a výrazne by zvýšila riziko porážky.

Rusko má celé množstvo zbraní, z ktorých môže čerpať. Najmä samohybné delostrelectvo, v ktorom Rusko dominuje, bude veľmi významným faktorom. Samohybné delostrelectvo má vzhľad tanku, ale strieľa muníciu smerom nahor, aby potom dopadla na cieľ, namiesto toho, aby naň strieľala priamo. Je silnejšie chránené ako ťahané delo a môže rýchlo postupovať, keď sa zrúti nepriateľská obrana. Na búšenie do ukrajinských pozícií z väčšej vzdialenosti má Rusko odstupňované viacnásobné raketometové systémy a je pravdepodobné, že ich bude intenzívne využívať. Napríklad raketomety Grady majú 40 rakiet, ktoré môžu byť odpálené už za 20 sekúnd. V niektorých oblastiach už spôsobili katastrofálne škody, keď obytné štvrte Charkova, Mariupolu a ďalších miest premenili na trosky. Správy naznačujú, že aj termobarické zbrane boli použité ruskými silami v niektorých častiach Ukrajiny, vrátane Mariupolu v Donecka a Izyumu v Charkove. Sú oveľa ničivejšie ako bežné nálože podobnej veľkosti, rozptyľujú palivovú zmes ako mrak, ktorý potom exploduje, čím vznikne obrovská ohnivá guľa a mohutná tlaková vlna.

Ak bude ruské delostrelectvo úspešné pri ničení kľúčovej ukrajinskej obrany, Rusko pravdepodobne použije pechotu s ručnými zbraňami a rad kolesových a pásových vozidiel spolu s tankami s ťažkou palebnou silou, aby viedli postup cez terén zmietaný ukrajinskou paľbou. Vzdušná sila na podporu by mohla zahŕňať stíhacie bombardéry a útočné vrtuľníky. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že boje nám „budú pripomínať druhú svetovú vojnu“.

Čo by mohlo zadržať Rusko?

Analytici tvrdia, že nie je jasné, či ruské sily riešili vážne logistické problémy, s ktorými sa stretli v prvých týždňoch vojny. Vojaci zápasili s nedostatkom paliva, jedla, vody a základného vybavenia, ako sú vysielačky a oblečenie do chladného počasia. "Kľúčové budú aj tréningy, motivácia a vedenie. Rusi v Kyjeve nehrali dobre a nevieme, či sa poučili," myslí si generál Barry. Správy tiež naznačujú, že Rusko vo vojne doteraz stratilo viac ako trikrát viac vojenského vybavenia ako Ukrajina. Ako by to mohlo ovplyvniť vojnu na východe, nie je jasné, ale nahradenie strateného vybavenia môže predstavovať veľké problémy.

Galéria fotiek (2) Pes beží okolo vraku ruského tanku v obci Dmytrivka pri Kyjeve.

Zdroj: TASRAP Photo/Efrem Lukatsky

Oryx, webová stránka vojenskej analýzy z otvorených zdrojov, sleduje straty vojenského vybavenia a zahŕňa iba zničené vozidlá a vybavenie, o ktorých sú dostupné fotografické alebo video dôkazy. Odhaduje, že Rusko stratilo viac ako 400 tankov, 20 lietadiel a 32 helikoptér, stovky obrnených vozidiel a ďalšej techniky. Menšie ukrajinské straty môžu odrážať veľkosť ukrajinských ozbrojených síl, ale môžu signalizovať aj taktický úspech.

Ukrajina ukoristila ruské vybavenie

Ukrajine sa podarilo zmocniť značného množstva ruského vybavenia, no nie je jasné, aké užitočné to bude. Z dlhodobého hľadiska môže mať Rusko tiež zásadnú výhodu, najmä ak západné dodávky Ukrajine budú naďalej obmedzené iba na obranné zariadenia. Cranny-Evans z Royal United Services Institute hovorí: "Za každý zničený ukrajinský raketomet alebo húfnicu grad vo väčšine prípadov neexistujú žiadne náhrady, sú preč. Ale Rusko má stále výrobné kapacity, takže pre ruské jednotky nie sú tieto veci nenahraditeľné. Takže ako vojna pokračuje, čas sa začne posúvať v prospech Ruska."