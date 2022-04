Poľsko zvažuje posilnenie bezpečnosti proti hrozbe Ruska: V hre sú aj americké jadrové zbrane

Galéria fotiek (2) Jaroslaw Kaczynski

Zdroj: SITA/AP/Czarek Sokolowski

VARŠAVA/WASHINGTON - Poľsko by uvítalo, keby v Európe pôsobilo ďalších 50.000 amerických vojakov. Uviedol to v nedeľu líder tamojšej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters. Zelenú by dali aj rozmiestneniu amerických jadrových zbraní na svojom území.