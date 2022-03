FOTO Tragická smrť syna miliardára (†31): Chcel zachrániť snúbenicu pred smrťou, sám zahynul

Tridsaťjedenročný Juan Carlos Escotet Alviarez bol najmladším synom zakladateľa venezuelskej banky Banesco Juana Carlosa Escoteta Rodrigueza, ktorého majetok podľa Forbes činí 3,5 miliardy dolárov (3,2 miliardy eur). K tragédii došlo, keď mladík a jeho snúbenica Andrea Monterová (30) minulú sobotu súťažili ako rybári na turnaji organizovanom klubom Ocean Reef Club.

Escotet Alviarez bol zasiahnutý vrtuľou v momente, keď skočil do vody. Na následky zranení zomrel, informovala organizácia Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Úrady nezverejnili aktuálny zdravotný stav Monterovej, ale podľa všetkého by mala byť v poriadku.

Juan Carlos Escotet Alviarez, que cumpliría 32 años en ABR, participaba en una competición de pesca con su equipo, del cual forma parte su novia, Andrea Isabel Montero, quien cayó al agua tras un tropiezo accidental, según informó "oficialmente" la cronista social, Angela Oráa. pic.twitter.com/hyY92x9oPt — La Tabla (@latablablog) March 14, 2022

Na Instagrame sa zosnulý mladík prezentoval ako vášnivý rybár. Absolvent Miami Uuniversity pôsobil ako riaditeľ pobočky Banesco v USA so sídlom v Miami. Mnohí vyjadrili na Twitteri úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

El joven Escotet se arrojó al mar para ayudar a la chica (que probablemente cayó cerca de los motores, en la popa) pero fue golpeado por la hélice, lo que le causó la muerte. La novia, que vive en Miami, dónde es terapista familiar pudo salir ilesa y por sus medios del agua. pic.twitter.com/G2pkFvxR7h — La Tabla (@latablablog) March 14, 2022

Venezuelská novinárka Blanca Vera Azafová o Escotetovi Alviarezovi napísala: "Mladý muž, ktorého mnohí z nás stretli a pamätajú si ho ako podnikateľa, hrdého na to, že je Venezuelčan, žoviálneho, jednoduchého, veľmi priateľského."