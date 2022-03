Hraničné priechody praskajú vo švíkoch: OS SR nasadia ďalšie sily na podporu bezpečnosti

Galéria fotiek (5) Polícia na hraniciach s Ukrajinou vybavila od vypuknutia konfliktu viac ako 100-tisíc osôb.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA - Za posledných 24 hodín do soboty rána do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 11.208 osôb, z toho od piatka (4. 3.) večera do sobotného rána 4376 osôb. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Od vypuknutia konfliktu vybavila polícia do sobotného rána celkovo 101.529 osôb, vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny.