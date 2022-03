Sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou by mala byť Čína! Neexistuje iná možnosť, tvrdí Borrell

archívne video

"Neexistuje alternatíva. My (Európania) nemôžeme byť sprostredkovateľmi. A nemôžu to byť ani USA. Kto teda iný? Musí to byť Čína, o tom som presvedčený," povedal Borrell v rozhovore pre španielsky denník El Mundo. Vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku EÚ, pochádzajúci zo Španielska, však zároveň pripustil, že bojujúce strany či ich podporovatelia sa v prospech takéhoto plánu zatiaľ nevyslovili. "My sme o to ešte nepožiadali a ani oni (Číňania) nie," dodal.

Obhajoval dodávky európskych zbraní

Borrell v rozhovore pre španielske noviny obhajoval tiež dodávky európskych zbraní do vojnovej zóny a aj uvalenie tvrdých sankcií na Rusko. Tieto kroky boli podľa neho absolútne nevyhnutné – a to bez ohľadu na paralelné diplomatické úsilie o urovnanie konfliktu. Dodávky zbraní umožňujú Ukrajincom brániť sa, byť v lepšej pozícii pri rokovaniach a – ak to bude možné – dohodnúť prímerie, nechal sa v interview počuť bývalý španielsky minister zahraničných vecí a niekdajší predseda Európskeho parlamentu. "A následne musí prísť na rad diplomacia" – a v rámci nej "musí zohrať svoju úlohu" Čína, zdôraznil Borrell.