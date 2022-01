VIDEO Hrôzostrašná smrť na turnikete: Mladík (†28) chcel cestovať načierno, doplatil na to životom

NEW YORK - Tak toto je situácia ako z hororu. Ani by ste nepovedali, že smrť číha na nás na každom rohu, no v tomto prípade to tak naozaj bolo. Pritom išlo o zariadenie, ktoré veľakrát v živote použili asi všetci. Stačilo však prechádzať ako normálni ľudia a v prvom rade si kúpiť lístok.

Dvadsaťosemročný Christopher De La Cruz z New Yorku mal pred sebou celý život. Tento svet však opustil minulú nedeľu krátko pred siedmou hodinou ráno. Najhoršie na tom je, že išlo o úplne bežnú situáciu, no do problémov sa dostal vinou vlastnej frajeriny.

Na internete koluje video, ktoré mladíka zachytáva v podzemí metra v Queense. Z nejakého dôvodu si nekúpil lístok a pokúšal sa turniket preskočiť a ísť na čierno, píše New York Post. Po jednom z pokusov sa zasekol v zariadení. Podarilo sa mu vyslobodiť, no chvíľu bol omráčený. Na kamere je vidno, že nevie udržať rovnováhu.

Cruz teda prešiel na kraj, no tam to vyzeralo podobne. Prekážku preto preskočil s rozbehom, no spadol tvárou na zem a celé telo okrem hlavy sa ešte prevrátilo. Ostal bezvládne ležať. Na miesto bola privolaná polícia aj záchranári, ktorí potvrdili to najhoršie; Christopher spadol na hlavu a zlomil si väzy. A pritom naozaj stačilo tak málo - kúpiť si lístok.