Šokujúce VIDEO: Polícia zverejnila zásah, pri ktorom omylom zastrelila tínedžerku (†14)

Násilná scéna sa v obchode v štvrti North Hollywood odohrala 23. decembra. Niekoľko ľudí vrátane zamestnancov vtedy na miesto zavolalo políciu kvôli agresívnemu mužovi, ktorý napadol niekoľko zákazníkov. Jeden z volajúcich dispečerovi tiesňovej linky nahlásil, že útočník má strelnú zbraň. Polícia ho následne zastrelila, žiadna zbraň sa však na mieste nenašla.

Zábery nie sú vhodné pre osoby s citlivou povahou

Na záberoch zverejnených políciou je vidieť, ako muž mláti zákazníčku zámkom na bicykel a následne ju vlečie uličkou medzi tovarom. "Krváca!" kričí policajt, ​​ktorý hneď nato prechádza okolo kvapiek krvi na podlahe, načo spozoruje útočníka a vypáli tri výstrely. Či strieľalo viac strážcov zákona, nebolo jasné.

Guľka sa odrazila od podlahy a zasiahla dievčinu

Orellanová-Peraltová sa v zmätku ukryla so svojou matkou v jednej z kabínok. Policajti ale následne pri konfrontácii s násilníkom pálili práve smerom na šatne. V pondelok policajný zbor Los Angeles potvrdil, že tínedžerku zasiahla guľka z policajnej zbrane. Podľa predbežnej analýzy sa odrazila od podlahy a preletela stenou kabínky.

"Sadli sme si na sedačku, držali sme sa a modlili sme sa, keď zrazu niečo Valentinu zasiahlo a zhodilo nás to na zem," opísala v utorok tragický moment matka Soledad Peraltová. "Moja dcéra mi umrela v náručí. Nemohla som nič robiť," citovala ju agentúra AP. Rodina sa v utorok zhromaždila pred policajnou centrálou, aby si uctila pamiatku zosnulého dievčaťa a volala po spravodlivosti. Podľa denníka The New York Times udalosť opäť rozvírila v Los Angeles debaty o úlohe polície pri ochrane tunajších komunít. Médiá v meste evidujú od začiatku roka osemnásť prípadov, keď policajti niekoho zastrelili, čo je viac ako dvojnásobok oproti minuloročnému súčtu.