Podmienkou vstupu do polície by mohlo byť výlučne slovenské občianstvo

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA - Do Policajného zboru by po novom mohli prijímať iba uchádzačov, ktorí nemajú iné ako slovenské štátne občianstvo. Ministerstvo vnútra (MV) SR to navrhuje v novele zákona o štátnej službe, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.