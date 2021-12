KORONAVÍRUS USA prekročili hranicu viac ako 800-tisíc úmrtí: Očkovaných je stále málo

Počet dosiaľ zaznamenaných úmrtí na covid je tak v USA približne rovnaký celkovému počtu Američanov, ktorí každoročne zomierajú na srdcové choroby alebo v dôsledku cievnej mozgovej príhody.

Najvyšší počet úmrtí na svete

Spojené štáty evidujú v súvislosti s koronavírusom najvyšší počet úmrtí na svete. Počet obyvateľov USA síce predstavuje približne štyri percentá svetovej populácie, avšak táto krajina hlási až 15 percent z 5,3 milióna známych úmrtí na koronavírus, ktoré zaznamenali vo všetkých krajinách sveta. Ako pripomína AP, skutočný počet obetí covidu však v USA a vo svete môže byť výrazne vyšší.

Očkovaných je stále málo

Plne zaočkovaných je proti koronavírusu zhruba 200 miliónov Američanov, čo predstavuje približne 60 percent tamojšej populácie. Podľa vedcov je to však podstatne menej, než je potrebné na to, aby bolo šírenie vírusu pod kontrolou. "Takmer všetci ľudia umierajúci na covid teraz zomierajú smrťou, ktorej sa dá predísť," povedal epidemiológ Bloombergovej školy verejného zdravia (JHSPH) Chris Beyrer. Dôvodom je podľa neho to, že nie sú zaočkovaní.

Ako pripomína AP, keď bola vakcína proti covidu prvýkrát uvedená na trh, počet obetí koronavírusu v USA predstavoval približne 300.000. V polovici júna dosiahol 600.000 a 1. októbra 700.000.