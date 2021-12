KORONAVÍRUS Covidpasom sa skráti platnosť na deväť mesiacov: VIDEO Slovensko návrh podporilo

BRUSEL - Slovensko na štvrtkovom samite EÚ v Bruseli podporí kompromisný návrh na skrátenie platnosti covidpasov na deväť mesiacov. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger po príchode na štvrtkové zasadnutie Európskej rady.

Heger pripomenul, že na Slovensku majú covidpasy v súčasnosti platnosť 12 mesiacov. Potvrdil však, že lídri EÚ majú vo štvrtok prijať dohodu o platnosti tohto dokladu na deväť mesiacov, proti čomu Slovensko nebude namietať. "My to podporujeme, pretože nový variant omikron je veľké riziko. Takže súhlasíme s návrhom na skrátenie platnosti covidpasov na deväť mesiacov," uviedol premiér pred novinármi.

Niektoré členské krajiny EÚ budú požadovať PCR testy pre všetkých návštevníkov

Niektoré členské krajiny EÚ, napríklad Írsko, Portugalsko a Taliansko, už naznačili, že z dôvodu rýchleho šírenia variantu omikron budú požadovať PCR testy pre všetkých návštevníkov, aj pre tých zaočkovaných.

Heger na otázku, aká je pozícia Slovenska v tejto záležitosti, uviedol, že je dôležité požadovať tieto testy pri vstupe do Európskej únie. "Potrebujeme mať ten záchyt a aj sekvenovanie vírusu, aby bolo možné zachytiť, či to riziko prichádza," opísal situáciu. Vzápätí však dodal, že aj o tomto sa budú viesť diskusie na samite, kde boj proti pandémii ochorenia COVID-19 je úvodnou témou a jedným z najdôležitejších bodov rokovaní.

Otázka covidpasov v krajinách EÚ je vnímaná rôzne

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus už v utorok na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti naznačil, že otázka covidpasov je v krajinách EÚ vnímaná rôzne. Sú krajiny, ktoré nemajú určenú platnosť tohto certifikátu. Ďalšie žiadajú len jeho šesťmesačnú platnosť.

Covidpasy by mali platiť deväť mesiacov od 1. februára 2022

Do štvrtkových večerných hodín lídri EÚ, ktorí rokujú v Bruseli na poslednom tohoročnom summite, prebrali témy očkovania a covidpasov, hovorili o napätí medzi Ruskom a Ukrajinou a začali aj tému cien energií a taxonómie v energetike. Neotvorené zostali ešte témy o vonkajších aspektoch migrácie a európskej bezpečnosti. Počas prestávky v rokovaniach to pre slovenské médiá uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.

Premiér spresnil, že prebehli rozsiahle debaty o koronavírusovom variante omikron. Lídri do záverov tejto časti diskusií dostali návrh, aby Európska komisia už v priebehu budúceho týždňa upravila platnosť covidpasov. "Komisia na budúci týždeň vydá nariadenie, v ktorom skráti platnosť covidpasov na deväť mesiacov. Malo by to byť pltné od 1. februára 2022," povedal Heger. Slovenská delegácia tento kompromisný návrh podporila ešte pred začatím summitu.