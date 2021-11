MINSK - Bielorusko sa chystá zorganizovať druhý repatriačný let pre migrantov, ktorí sa chcú vrátiť do vlasti. Uviedol to v pondelok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko na stretnutí s guvernérom Hrodnianskej oblasti Uladzimirom Karanikom. Informovala o tom agentúra BelTA.

"Pokúsime sa splniť priania týchto ľudí. Ich želania sú pre nás nevyhnutnosťou. Vyjadrili svoje prianie vrátiť sa do Iraku, Sýrie a my sme, ako viete, zorganizovali let. Chytáme ďalší let koncom mesiaca, ak bude dosť ľudí pripravených na to, vrátiť sa domov," povedal Lukašenko. Dodal, že utečenci, ktorí sú momentálne v Bielorusku a chcú sa dostať do Európskej únie, sa domov vrátiť nechcú. Zdôraznil, že Bielorusko je im pripravené pomôcť aj v tomto smere, a to vrátane legálneho vstupu do krajín Únie.

Prvé lietadlo odletelo z Minsku do Bagdadu 18. novembra

"Chcú sa dostať do Nemecka a Poľska. Pokúsime sa im pomôcť, ako len to pôjde. Spoločne s nimi budeme žiadať, aby im bol umožnený vstup do Nemecka. Ako sme sa teraz dozvedeli, chodia tam nielen dúfajúc v lepší život... ale aj preto, aby sa opätovne stretli so svojimi rodinami," Povedal Lukašenko. "Rád by som zopakoval, že budeme pomáhať všetkým, ktorí sa chcú vrátiť domov. S tým nie je žiaden problém. Budeme však tiež podporovať tých, ktorí sa sa chcú dostať do Európy," dodal. Prvé lietadlo s vyše 431 irackými migrantmi odletelo z Minsku do Bagdadu (s medzipristátím v meste Arbíl) 18. novembra.

EÚ obviňuje Lukašenka

Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu. Migranti následne začali prichádzať do Poľska, Litvy aj Lotyšska. EÚ obviňuje Lukašenkov režim z toho, že migrantov vysiela na hranice zmienených krajín zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.