Konferencia o budúcnosti Európy by mala podľa europoslanca Bilčíka priniesť sériu zmien

BRUSEL - Cez víkend sa koná v poradí už druhý online panel Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorý je zameraný na ľudské práva, hodnoty, právny štát a bezpečnosť. Podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka (SPOLU) sa konferencia dobre rozbehla a nachádza sa v štádiu vyčleňovania najkľúčovejších návrhov, ktoré by mali ovplyvniť budúcu podobu EÚ.

Slovenský europoslanec patrí do 108-člennej skupiny európskych zákonodarcov, ktorí dotvárajú parlamentné zhromaždenie zaoberajúce sa CoFoE. Prvé plenárne zasadnutie v tomto formáte bolo koncom októbra v Štrasburgu. Bilčík uviedol, že zástupcovia občianskych panelov po prvýkrát poslancom a europoslancom predložili výsledky svojich predošlých debát.

"Konferencia začala skutočne fungovať, nielen v pléne, ale aj v pracovných skupinách," uviedol. Pripomenul, že sa zriadili pracovné skupiny, kde sú okrem zástupcov občanov aj europoslanci, národní poslanci a predstavitelia vlád. On bol zaradený do skupiny, ktorá sa venuje základným ľudským právam a ktorú vedie eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Pracovné skupiny naznačili, aké sú ich očakávania, a ich ďalšie stretnutia a ďalšie plenárne zasadnutia z decembra a januára povedú ku konkretizácii toho, ktoré témy budú posunuté do pléna EP.

"Je dôležité prichádzať s návrhmi, ktoré môžu získať celoeurópsku podporu, byť pretavené do politických a legislatívnych krokov a možno nastolia aj otázku potreby otvárania základných zmlúv o fungovaní EÚ, čo je tiež jedna z tém konferencie," opísal situáciu Bilčík. Pripomenul, že v začiatočnej fáze CoFoE odznela kombinácia rôznych impulzov, pričom jej účastníci sa zhodujú, že konferencia je potrebná, lebo došlo k zásadným zmenám v živote EÚ a tou najzásadnejšou je brexit.

"Úlohou konferencie je povedať si, čo musíme spraviť inak a lepšie, aby sme zabránili ďalším exitom, ideálne, aby sme Úniu posilnili a rozšírili," vysvetlil.

Do základného konceptu konferencie vstúpila pandémia koronavírusu, ktorá oneskorila jej spustenie o jeden rok. Aj napriek tomu Bilčík vidí možnosť viesť skutočne živú konferenciu, ktorá by na jar 2022 mala priniesť konkrétne návrhy, čo treba v EÚ robiť lepšie.

"Pridanou hodnotou konferencie je, že sa v nej stretli zástupcovia národných parlamentov, europarlamentu, vlád a tiež zástupcovia občanov, čo ponúka možnosť nielen pre silné debaty, ale dáva priestor vypočuť si občanov a zaistiť, aby sa ich návrhy pretavili do konkrétnych politických odporúčaní. To bude aj úlohou našich pracovných skupín," spresnil.

Občania, ktorí boli náhodne vybraní do panelov, sa podľa jeho slov nezľakli výzvy, že môžu ovplyvniť smerovanie EÚ, dokonca oveľa otvorenejšie hovoria o témach, na ktorých sa nedokážu zhodnúť národní politici. Tvrdí že občania boli ako účastníci CoFoE motivovaní, že si od nich vypočul veľa dobrých argumentov o tom, čo sa dá v Únii zlepšiť, a privítal by, keby sa takéto debaty rozšírili po všetkých kútoch Európy. V paneloch sú zastúpené všetky vekové generácie, pričom u mladých najsilnejšie zaznievajú témy ako klíma a životné prostredie.

"Tie debaty priniesli širšiu paletu názorov a bude podstatné, aby sme ich v rámci pracovných skupín vytriedili a určili, ktoré témy vieme posunúť ďalej, dať ich na pracovný stôl ako podstatný príspevok konferencie, ktorý bude mať široký mandát a môže priniesť zmeny. Nebude to len jedna zmena, podľa mňa pôjde o viac zmien a každá pracovná skupina, či už de o ekonomické záležitosti, demokraciu a ľudské práva, klimatické zmeny či postavenie EÚ vo svete, by mala priniesť niečo nové," odkázal.