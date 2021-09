Slováka v Taliansku zadržali s dvoma fľašami drog! Pred sudcom sa rozplakal

archívne video

Slovák, ktorý žije v Anglicku, pobudne nejaký čas v talianskej väznici. Na letisku ho totiž finančná polícia chytila s dvoma fľašami tekutého kokaínu v batožine. Informuje o tom taliansky portál prealpina.it. Tridsaťpäťročný Slovák, ktorý žije v Anglicku, cestoval do Talianka. Dostal sa však len po letisko, keďže policajné psy hneď vycítili, že s jeho batožinou nie je všetko v poriadku.

Slováka postavili pred sudcu Stefana Colomba, pred ktorým sa rozplakal. Vraj nevedel, čo fľaše obsahujú. "Žijem v Anglicku so svojím priateľom, ktorého som stretol v Ligúrii, kam často chodíme. A tiež sme mali ís't aj na dovolenku do Mexika. Juan Carlos ma požiadal o láskavosť, či by som nepriniesol fľaše do Talianska a ja som to prijal. Nevedel som, že ide o drogy, vôbec mi to nenapadlo," hovoril pred sudcom.

Je známe, že obchodníci s drogami často využívajú práve nevedomých ľudí na vývoz drog. Keďže Slovák nemá v Taliansku byt, kde by mohol ostať v domácom väzení, na verdikt si počká vo väzbe. Obsah fliaš ešte čaká analýza.