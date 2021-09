Lekár z Antolskej prehovoril o osudoch pacientov: Covid-19 je nevyspytateľný, nespoliehajte sa na vek!

Veľkým problémom samotného ochorenia je podľa neho práve jeho nevyspytateľnosť. "Dopredu vôbec nevieme, ktorý pacient bude mať ľahký priebeh, ktorý bude mať ťažší priebeh, nedajbože kto umrie," povedal Hložník, ktorý už štrnásť rokov vedie oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke.

"Mali sme staršiu 75-ročnú pacientku, ktorá mala naozaj ťažký priebeh, bola tu vyše mesiaca na ventilátore, už sme lámali palicu, ale nakoniec sa z toho dostala," spomína. Stretol sa však aj s opačným prípadom. "Potom sme tu mali 40-ročného pacienta, s ktorým som sa bavil, pokecali sme si, bol vysmiaty a na druhý deň sa mu veľmi zhoršil stav, skončil na ventilácii a neskôr umrel," povedal.

Aj keď si niekto povie, že je mladý, zdravý a má dobrú imunitu, povedať, že Covid-19 zvládne, sa nedá. "Najmladšieho pacienta, ktorý zomrel na Covid-19, sme mali ročník 1989, čiže spoliehať sa na to, že som mladý, zdravý a nedostanem to, je také dosť vágne," uviedol.

Riešením na to, aby človek neskončil práve v nemocnici a na pľúcnej ventilácii, je práve vakcína. "Samozrejme, nič nie je stopercentné. Keď idete do boja, dáte si nepriestrelnú vestu, ktorá vás pred väčšinou guliek chráni. Ale samozrejme, môže sa nájsť nejaké guľka, ktorá prenikne. To nikto nevieme zaručiť a žiaden liek neúčinkuje na 100 percent," vysvetlil.

Zdroj: Getty Images

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 400 164. Druhú dávku vakcíny už dostalo u nás 2 202 040 ľudí. V nemocniciach je hospitalizovaných 179 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 138 ľudí. Na JIS sú 23 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 14 osôb.

Štatistiky pritom ukázali, že drvivá väčšina hospitalizovaných sú ľudia, ktorí dostali zatiaľ buď iba prvú dávku, alebo nie sú zaočkovaní vôbec.