WHO varuje pred novou mutáciou KORONAVÍRUSU: Už bola zistená aj na Slovensku

ŽENEVA - Celý svet bojuje s koronavírusovým variantom delta. Teraz prišla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s varovaním pred mutáciou s označením mí(μ). Mutácia B.1.621 sa už v máji stihla dostať aj na Slovensko. Pre Novinky.cz to potvrdila hovorkyňa úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

"Od tej doby sa na našom území laboratórne potvrdili iba v jednotkách prípadov. Výraznejšie sa nepresadil. Na Slovensku má jednoznačnú dominanciu delta variant," uviedla hovorkyňa.

Nová mutácia koronavírusu sa najprv objavila v Kolumbii a potom sa začala šíriť do ďalších krajín Južnej Ameriky. V pandemickom bulletine WHO, ktorý vychádza každý týždeň, sa uvádza: "Variant mí disponuje súborom mutácií, ktoré poukazujú na vlastnosti, ktoré by mohli potenciálne viesť k tomu, že vírus unikne imunitnému systému."

"Identifikovali sme tri prípady ako tzv. kolumbijskú mutáciu, teda odborne variantu B.1.621, na základe bioinformatických analýz vykonaných našimi partnermi z fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave," povedal agentúre TASR virológ Boris Klempa z biomedicínskeho centra slovenské akadémie vied.

I keď v globálnom meradle nie je vírus nijako výrazne rozšírený, predstavuje len 0,1 percenta všetkých vzoriek, v Kolumbii je rozšírený až na 39 percent.