Biden pripúšťa, že americkí vojaci možno v Kábule zostanú dlhšie: V Česku pristál tretí evakuačný špeciál

WASHINGTON - Americkí vojaci nenechajú žiadneho spoluobčana napospas vyhrotenej situácii v Afganistane, a to ani vtedy, ak by to malo znamenať, že zostanú v Talibanom ovládanom Kábule dlhšie, než sa plánovalo. Vyhlásil to v stredu prezident USA Joe Biden, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Americkí lídri tvrdia, že sa pridržiavajú 31. augusta ako konečného termínu odchodu svojich posledných vojakov z Afganistanu a prenechajú moc víťaznému islamistickému hnutiu Taliban. Biden však po prvý raz naznačil, že americkí vojaci by tam mohli zostať dlhšie, ak sa nejakí Američania stále budú pokúšať utiecť z krajiny. "Ak tam ešte budú americkí občania, zostaneme, aby sme ich všetkých dostali preč," uviedol Biden. Prezident ďalej upozornil, že "chaos", ktorý sprevádza panický odchod cudzincov a afganských spojencov z Kábulu, je nevyhnuteľný. "Neviem si predstaviť spôsob, ako sa odtiaľ dostať preč bez toho, aby nenastal chaos," povedal.

Taliban momentálne stojí bokom a nebráni v činnosti americkým vojakom, ktorí prichádzajú na medzinárodné kábulské letisko na pomoc pri evakuácii. Militanti však majú úplnú kontrolu nad zvyškom mesta a rozhodujú, kto sa tam dostane, zatiaľ čo zahraničné sily majú veľmi obmedzenú schopnosť bezpečne manévrovať za hranicami letiska.

Biden v rozhovore pre stanicu ABC News dodal, že talibovia pomáhajú americkým silám pri odsune cudzích štátnych príslušníkov. "Spolupracujú, nechávajú amerických občanov odísť, rovnako ako zamestnancov veľvyslanectiev," uviedol šéf Bieleho domu s tým, že problémom sú iba Afganci, ktorí pracovali pre spojencov. Prezident zároveň odmietol kritiku, že americké tajné služby v súvislosti s pádom Afganistanu pochybili. "Bola to jednoduchá voľba," vyhlásil šéf Bieleho domu. Podľa vlastných slov je presvedčený, že naplánovaný odchod americkej armády musí aj napriek kapitulácii Západom podporovanej afganskej vlády pokračovať.

Tretí evakuačný špeciál z Kábulu pristál na vojenskom letisku Praha-Kbely

Tretí evakuačný let českej armády z afganského hlavného mesta Kábul pristál v stredu večer na vojenskom letisku Praha-Kbely. Podľa ministra obrany ČR Lubomíra Metnara bolo na palube 62 pasažierov. Let mal medzipristátie v azerbajdžanskom Baku, kde dotankoval palivo. Na palube boli aj afganskí tlmočníci s deťmi, držitelia trvalého pobytu v Českej republike, ako aj štyria Afganci, o ktorých prepravu požiadalo Slovensko. Evakuáciu koordinoval krízový štáb ministerstva zahraničných vecí ČR s českou armádou, uviedol podľa spravodajskej stanice ČT24 Metnar.

Na kábulskom letisku zostalo ešte niekoľko afganských rodín alebo osôb s väzbami na ČR, uviedla Miroslava Pašková zo spolku Vlčí máky. Ďalšie osoby sa podľa nej snažia dostať na letisko. Spolok vyzval vládu, aby sa uskutočnil ďalší evakuačný let. "V Afganistane zostávajú ľudia, ktorých potrebujeme evakuovať do Českej republiky. Sú to v prvom rade spolupracovníci českej armády, ministerstva zahraničných vecí a ich malé deti, ktorí sa zatiaľ nedostali do prvých dvoch špeciálov," priblížila pred odletom špeciálu z Kábulu hovorkyňa rezortu diplomacie Eva Davidová.

Na mieste sú podľa nej stále aj ďalší ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v Českej republike, dodala. Predchádzajúce evakuačné lietadlo českej armády pristálo v Prahe-Kbeloch v utorok večer. Na jeho palube bolo 87 pasažierov. Boli medzi nimi Česi vrátane českého veľvyslanca Jiřího Balouna, Afganci a dvaja Poliaci. Už v pondelok pristálo v Česku prvé evakuačné lietadlo, ktoré priviezlo 46 ľudí. Vyslanie tretieho stroja ocenil predseda senátneho výboru pre bezpečnosť Pavel Fischer. "S ohľadom na veľkosť našej krajiny, na zmätky, ktoré tu panovali okolo plánovania, aj na mimoriadne zložitú situáciu v samotnom Kábule, je tretia cesta v takomto rekordne krátkom čase obdivuhodný výkon," napísal na Twitteri.

V Česku čaká Afgancov karanténa

Česko, rovnako ako ďalšie členské krajiny protitalibanskej koalície, sa z Kábulu snaží evakuovať svojich zamestnancov a miestnych spolupracovníkov. Krajiny svoju snahu zrýchlili po tom, ako sa radikálne islamistické hnutie Taliban zmocnilo Kábulu. Evakuovaných Afgancov čaká v Česku desať dní karantény. "Počas tejto doby budeme riešiť ich povolenia na pobyt," uviedol v utorok minister vnútra ČR Jan Hamáček. Nasledovať budú individuálne rozhovory s evakuovanými o ich budúcnosti

Podľa českého premiéra Andreja Babiša je možné, že si zvolia cestu za rodinami, ktoré majú vo Francúzsku či inde v Európe. Afganci podľa premiéra získajú víza a počas karantény budú tiež zaočkovaní. Všetci budú v prvých dňoch ubytovaní na jednom mieste. Českí vojaci pôsobili v Afganistane od roku 2002, od tej doby sa ich tam vystriedalo 11.500, niektorí aj opakovane. Podľa údajov ministerstva obrany výdavky na afganské misie v rokoch 2002 až 2020 predstavovali približne 20 miliárd korún.

Rakúsko navrhlo vznik deportačných centier v strednej Ázii

Európsku úniu čoraz viac zamestnáva téma možného prúdu ľudí zúfalo sa snažiacich dostať z Afganistanu ovládaného radikálnym hnutím Taliban. Rakúsko v stredu vyzvalo, aby sa pomoc afganským utečencom poskytovala na mieste a aby sa v strednej Ázii vytvorili deportačné strediská. Informáciu priniesli tlačové agentúry DPA a AP. Afganistan padol do rúk Talibanu počas uplynulého víkendu, po stiahnutí sa vojakov NATO. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), početné ľudskoprávne organizácie a niektorí politici Európskej únie zdôraznili, že je potrebné chrániť tých ohrozenejších, ktorí sa pokúšajú ujsť pred islamistickým hnutím.

EÚ sa snaží vyhnúť opakovaniu situácie z rokov 2015 a 2016, keď státisíce ľudí, mnohí z vojnou sužovanej Sýrie, podnikali nebezpečnú cestu do EÚ, aby tam našli ochranu. "Cieľom musí byť jedno: udržať väčšinu ľudí v danom regióne," povedal konzervatívny rakúsky minister vnútra Karl Nehammer pred videorozhovormi so svojimi kolegami z EÚ. Podobne sa predtým začiatkom týždňa vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Francúzsky prezident Emmanul Macron v pondelok varoval, že destabilizácia Afganistanu môže spustiť nekontrolovateľné utečenecké vlny prúdiace do Európy. Nehammer povedal, že EÚ sa musí vyzbrojiť proti možnej ilegálnej imigrácii, a to tak, že sa ešte viac bude snažiť posilniť svoje vonkajšie hranice.

Rakúsko sa už teraz stará o druhú najväčšiu afganskú komunitu v EÚ v pomere k svojmu vlastnému obyvateľstvu - má na svojom území 44.000 Afgancov, spresnil minister. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v stredu vyzvala členské štáty, aby sa viac snažili presídľovať ohrozených Afgancov a ponúkli tým najohrozenejším nové, legálne cesty, ako získať ochranu v EÚ - predovšetkým ženám a deťom. "Mali by sme zabrániť ľuďom putovať do EÚ po nebezpečných, nelegálnych a nekontrolovaných trasách ovládaných prevádzačmi," povedala Johanssonová ministrom vnútra na rozhovoroch.

Posielať ľudí späť do Afganistanu nie je bezpečné

"V týchto dňoch nie je možné posielať ľudí (z EÚ) späť do Afganistanu. Nie je to bezpečné. Je ale dôležité, aby sme pomáhali ľuďom v Afganistane - ak je to možné - vrátiť sa do svojich domovov. Takisto môžeme pomáhať susedným krajinám pri podpore afganských utečencov," dodala eurokomisárka. Po videokonferencii ministrov vnútra EÚ vyhlásila, že Európa "by nemala čakať dovtedy, keď už budú ľudia stáť na našich vonkajších hraniciach. Musíme pomáhať ešte predtým. Takisto je dôležité, aby sme pomáhali tým, ktorí sú bezprostredne ohrození a presídliť ich do členských štátov EÚ".

Mnoho štátov EÚ sa iba minulý týždeň dohodlo na zastavení deportácií ľudí do Afganistanu, a to napriek tomu, že Taliban v uplynulých mesiacoch rýchlo dobýjal územia v celej krajine. Nehammer ešte v nedeľu - v deň, keď Taliban dobyl afganskú metropolu Kábul -, povedal, že Rakúsko bude pokračovať v deportáciách neúspešných žiadateľov o azyl "tak dlho, ako to len bude možné". Taliban vládol v Afganistane päť rokov a zaviedol voči ženám prísne tresty a veľké obmedzenia v živote. V roku 2001 ho pri invázii zvrhli Spojené štáty a začala sa misia NATO. Mnohí Afganci sa obávajú návratu tohto režimu alebo v niektorých prípadoch odplaty Talibanu za spolupracovanie so zahraničnými silami, ktoré sa nedávno stiahli z krajiny. Podľa údajov OSN je už teraz vnútorne vysídlených približne 3,5 milióna ľudí, pričom milióny Afgancov hostí na svojom území susedný Pakistan, Irán a neďaleké Turecko.

Nič nenasvedčovalo tomu, že Afganistan padne tak rýchlo, tvrdí americký generál

Americký generál a predseda zboru náčelníkov štábov Mark Milley v stredu obhajoval reakciu americkej armády na mimoriadne rýchle uchopenie moci v Afganistane zo strany fundamentalistického hnutia Taliban, tvrdiac, že nikto nepočítal s takým rýchlym pádom afganských síl vycvičených Spojenými štátmi. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. "Nič, čo by som videl ja alebo ktokoľvek iný, nenaznačovalo, že dôjde k pádu tejto armády a tejto vlády za 11 dní. Afganské bezpečnostné sily mali kapacitu, a tým myslím, že mali výcvik, veľkosť i schopnosť brániť svoju krajinu. Ide tu o problém vôle a vedenia," vyhlásil Milley o aktuálnej situácii v Afganistane.

Americká armáda a administratíva prezidenta USA Joea Bidena čelia domácim politickým útokom v súvislosti so skutočnosťou, že Taliban s minimom bojového úsilia porazil afganské sily, ako aj s minulotýždňovým pádom Američanmi podporovanej vlády afganského prezidenta Ašrafa Ghaního, ktorý utiekol z krajiny. Vývoj situácie v Afganistane zaskočil vládu USA a spustil rýchlu evakuáciu Američanov i Afgancov, ktorí dostali špeciálne víza za svoju prácu pre americké sily. Od soboty priletelo na medzinárodné letisko v Kábule zhruba 5000 amerických vojakov, ktorí pomáhajú pri náhlivom odchode tisícok ľudí z Afganistanu.

Kritici obviňujú americké ministerstvo zahraničných vecí, tajné služby a Pentagón z toho, že nepredvídali tento debakel a nepripravili sa skôr na evakuáciu, ktorá sa týka viac než 10.000 amerických občanov. Bývalý šéf oddelenia americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) pre boj s terorizmom pre južnú Áziu a neskôr poradca Bidena počas jeho predvolebnej kampane Douglas London uviedol, že tajné služby USA predpovedali, že Taliban porazí afganské sily a tamojšia vláda kapituluje v priebehu niekoľkých dní. Tieto odhady boli minulý rok "zdôrazňované" úradníkom amerického exprezidenta Donalda Trumpa, ako aj budúcim Bidenovým funkcionárom, tvrdí podľa AFP Douglas London.