Hamáček vypovedal na polícii o svojej neuskutočnenej ceste do Moskvy

PRAHA - Český minister vnútra Jan Hamáček vypovedal v utorok na polícii o okolnostiach svojej neuskutočnenej cesty do Moskvy, ktorú prekazilo aprílové odhalenie pozadia výbuchov vo Vrběticiach. Informoval o tom spravodajský server Seznam Zprávy s odvolaním sa na Českú televíziu.

Hamáček po výsluchu odmietol poskytnúť vyjadrenie médiám s tým, že ide o otvorenú kauzu. "Je to policajné vyšetrovanie, navyše v utajenom režime. Jediný, kto to môže komentovať, je štátny zástupca, respektíve polícia. Ja rozhodne nemôžem komentovať svoju svedeckú výpoveď," uviedol Hamáček už predtým pre denník Právo.

Informácie, že Hamáček hovoril s Moskvou o výmennom obchode, potvrdili pre Seznam Zprávy nemenovaní účastníci stretnutia. Hamáček mal v Moskve rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V do Česka, cestu však napokon zrušil po zverejnení informácií, že za výbuchmi vo Vrběticiach v roku 2014 boli agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.

Hamáček údajne Rusku navrhoval utajenie kauzy Vrbětice

Server Seznam Zprávy v máji informoval, že Hamáček údajne Rusku navrhoval utajenie kauzy Vrbětice výmenou za dodávky vakcíny Sputnik V. "Keď s tým prišiel, pozeral som na neho prekvapene," priblížil pre Seznam Zprávy jeden z účastníkov schôdzky, ktorý si podobne ako ostatní želal zostať v anonymite.

Hamáček však tieto tvrdenia odmieta. "Je to lož, nič také sa nestalo, nikto vám to povedať nemohol," reagoval Hamáček začiatkom mája, keď sa ho na to pýtali redaktori servera Seznam Zprávy. Medzi účastníkmi stretnutia boli údajne český veľvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, policajný prezident Jan Švejdar, šéf vojenskej rozviedky Jan Beroun, šéf Úradu pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI) Marek Šimandl či vtedajší najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman. Ako uviedli zdroje, nakoniec sa im podarilo Hamáčka od jeho plánu odhovoriť.