KORONAVÍRUS Najväčší odporca opatrení má problém: Sám sa infikoval, iba deň po hromadnom stretnutí

Správa prichádza deň po tom, čo sa Abbott zúčastnil verejného zhromaždenia, pripomína AFP. Texaský guvernér, ktorý je plne zaočkovaný, momentálne nepociťuje žiadne príznaky choroby, uviedol jeho hovorca Mark Miner. Abbott však aj napriek tomu v domácej karanténe podstupuje liečbu protilátkami.

Texas Gov. Greg Abbott was at an indoor, packed, mask-free event just hours before it was announced he tested positive for Covid https://t.co/IBU39XB9Cb