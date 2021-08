Štúdia potvrdila účinok očkovania proti nákaze KORONAVÍRUSOM: TOTO je dôkaz!

LONDÝN - Očkovaní ľudia majú menšiu pravdepodobnosť nákazy koronavírusom - to je už isté. Preprintová verzia britskej štúdie teraz ukazuje, ako výrazne môže očkovanie účinkovať. Podľa toho neočkovaní ľudia ochorejú na koronavírus trikrát častejšie ako očkovaní ľudia. A je tu ešte jedna výhoda.

Podľa aktuálnej britskej štúdie sú neočkovaní ľudia trikrát častejšie infikovaní koronavírusom ako tí, ktorí sú úplne zaočkovaní. V štúdii vedcov z Imperial College London bolo na vírus pozitívne testovaných 1,2 percenta zo 100-tisíc subjektov v Anglicku v porovnaní s iba 0,4 percenta tých, ktorí boli úplne očkovaní. Výsledky, ktoré ešte neboli recenzované, boli uverejnené online v preprintovom dokumente.

Testy vykonávajú pravidelne

„Tieto výsledky potvrdzujú naše predchádzajúce údaje a ukazujú, že úplné očkovanie ponúka dobrú ochranu pred infekciou,“ uviedol riaditeľ štúdie Paul Elliot vo vyhlásení. Pretože však žiadna očkovacia látka nie je 100-percentne účinná, stále existuje určité riziko nakazenia osôb, ktoré boli očkované. Štúdia vedená na Imperial College London vykonáva pravidelné série testov s náhodne vybranými vzorkami, a preto pravidelne poskytuje realistický obraz o vývoji epidémie v Anglicku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ted S. Warren, File

Výrazne nižšie riziko nákazy

Vedci vo svojom aktuálnom hodnotení zistili aj náznaky, že očkovaní infikovaní ľudia tiež menej často nakazia ďalších ľudí, pretože ich vírusová záťaž môže byť nižšia. 100 percent vzoriek analyzovaných v štúdii tvorili prípady delta variantu, ktorý je v súčasnosti rozšírený vo Veľkej Británii. Po zahrnutí faktorov, ako je vek, pohlavie a ďalšie demografické údaje do štúdie, vedci dospeli k záveru, že očkovaní vo vzorke majú o 50 až 60 percent nižšie riziko nakazenia sa v porovnaní s neočkovanými.

Iní vedci predtým skúmali účinok vakcíny s ohľadom na koronavírusové ochorenie. Tím vedený Jamiem Lopez Bernalom z úradu pre verejné zdravie v Anglicku napríklad zistil, že vakcíny proti variantu delta sú o niečo menej účinné. Účinnosť produktu Biontech/Pfizer proti koronavírusu delta bola 88 percent. U vakcíny Astrazeneca to bolo 67 percent, ako píše tím v New England Journal of Medicine.

Zdroj: Getty Images

Potrebné sú obidve dávky

Na porovnanie - účinnosť oproti pôvodnému variantu koronavírusu bola 95 percent u spoločnosti Biontech/Pfizer a asi 80 percent u vakcíny Astrazeneca. Pretože účinok proti delte bol pri oboch vakcínach po jednej injekcii podstatne menší, ľudia by s nimi rozhodne mali byť očkovaní dvakrát, píšu vedci. Nemecký inštitút Roberta Kocha napriek očkovaniu radí, aby boli dodržiavané aj všetky ochranné opatrenia proti nákaze.