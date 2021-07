Dychberúce zábery po ničivom tornáde: Českí policajti zverejnili šokujúce video!

HRUŠKY/PÁNOV/HODONÍN – Je to už mesiac, čo sa juhom Česka prehnalo ničivé tornádo. To za sebou nechalo zničené dediny, obrovské škody, zranených, ale žiaľ aj obete. Česká polícia teraz zverejnila dychberúce zábery. Vo videu je jasne vidieť, ako tornádo postupovalo južnou Moravou!

24. jún 2021 sa do kroniky Česka zapíše čiernou farbou. Môže za to tornádo, ktoré sa vytvorilo v južnej Morave a so sebou bral aj domy. Škody, ktoré po sebe nechalo, sú obrovské a dediny, kde tornádo besnilo, sa musia opäť postaviť na nohy. Ničivý živel spôsobil, že desiatky ľudí utrpeli zranenia a žiaľ, šiesti im aj podľahli.

Búrku, z ktorej sa tornádo sformovalo, sprevádzal silný vietor, ktorý dosahoval rýchlosť až 300 kilometrov za hodinu. Ten doslova zdevastoval 25 kilometrov dlhý úsek – začal už na poli medzi Lanžhotom a Břeclavou, prechádzal cez obce Hrušky, Pánov, Lužice, Mikulčice, Moravskú Novú Ves, až napokon ustalo pred obcou Ratíškovce.

Zdroj: Polícia ČR

Video, ktoré zverejnila česká polícia na Youtube, naháňa husiu kožu. „Kolegovia z leteckej služby Polície Českej republiky preleteli s trojtýždňovým odstupom celú trasu ničivého tornáda. Živel začal ničiť už na poliach medzi Lanžhotom a Břeclavou,“ píšu policajti vo videu. Na záberoch je jasne vidieť, ako tornádo postupovalo.

Zdroj: Polícia ČR

Ničivý živel prv spustošil takmer celú dedinu Hrušky, kde z leteckých záberov vidieť, že zničil nielen strechy, ale aj celé domy. Následne sa presúval ďalej, narazil na skládku odpadov a smeroval na priemyselný areál pri Moravskej Novej Vsi, kde rovnako spôsobil obrovské škody. Aj v tejto obci za sebou zanechal nepredstaviteľnú skazu. Odtiaľto sa cez pole presunul do Mikulčíc, ktoré taktiež vo veľkej miere spustošil. Nasledovali Lužice, kde tornádo taktiež postrhávalo strechy, zničilo domy a porozbíjalo sklenené výplne okien.

Zdroj: Polícia ČR

Odtiaľto sa miere zvrtlo na Hodonín, kde z leteckých snímok je vidieť, že tornádo strhlo aj solárne panely či stromy. Krátko pred tým, ako sa rozpadlo, ešte tornádo spustošilo obec Pánov a k nej priľahlé lesy. Pred obcou Ratíškovce sa naštastie rozpadlo. Policajti na záver videa zverejnili aj zábery z obcí, kde tornádo vyčíňalo, do ktorých hovorí príslušník polície: „Chlapi, viem, že je to masaker. Obrňte sa, ďakujem.“

Zdroj: Polícia ČR