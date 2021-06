MIMORIADNE Česko sa spamätáva z tornáda: Prvé obete a viac ako 150 zranených! Pripravení pomôcť sú aj Slováci

PRAHA - Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali obete na životoch a desiatky zranených. Obce hlásia poškodenie stoviek domov, informovala v piatok spravodajská televízia ČT 24. Na udalosti reagovali aj slovenskí ministri, ktorí oznámili, že hasiči, záchranári a vojaci sú pripravení pomôcť svojim českým kolegom.

južnú Moravu včera zasiahla silná búrka s krúpami o veľkosti tenisových loptičiek

okrem toho sa oblasťami Břeclavsko a Hodonínsko večer prehnalo silné tornádo

najviac postihnuté sú obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice

hlásené sú zatiaľ tri obete a okolo 200 zranených

škody sú obrovské, zničené sú domy, autá i zeleň, mnohí ľudia nemajú kde spať

hraničný priechod s Českom na diaľnici D2 je pre následky silnej búrky neprejazdný

7:50 Na pražskom Chodove zasadol krízový štáb, ktorý zisťuje, čo sa deje a aká pomoc je potrebná.

7:48 Verejná doprava v časti južnej Moravy je ochromená. Niektoré spoje vôbec nejazdia, ďalšie majú skrátené či zmenšené trasy. Problémy sa týkajú najmä autobusov, ale aj niektorých železničných tratí. Počítať treba s odklonmi, nepravidelnosťou aj vynechanými spojmi, informuje na svojom webe spoločnosť Kordis, ktorá prevádzkuje Integrovaný dopravný systém v Juhomoravskom kraji.

7:38 Bez elektrického prúdu je v Česku po štvrtkovej búrke cez 75-tisíc odberných miest. Najhoršia situácia je na juhu Moravy, kde búrka spôsobila najväčšie škody. V okolí Hodonína, Břeclavi a Vyškova nemá elektrinu cez 40-tisíc odberateľov.

7:30 Hraničný priechod s Českom na úseku diaľnice D2 je pre následky silnej búrky na českej Morave naďalej neprejazdný. Upozorňujú na to bratislavskí krajskí policajti. Obmedzenie potrvá minimálne do 12-ej. "Doprava je naďalej z D2 presmerovaná cez Kúty na Trenčiansky kraj na hraničný priechod Drietoma," informuje polícia.

7:07 Na mieste sú podľa neho dva takzvané oddelenia USAR tímu špecializované na vyhľadávanie a záchranu osôb zo sutín, tiež tri oddelenia záchranného útvaru z Hlučína, nachystané sú podľa hovorcu oddelenia tiež ďalších šiestich či siedmich krajov. Dorazia aj dva ženijné oddelenia armády.

Videa z místa tragédie: pic.twitter.com/1bwqzN9AJV — Policie ČR (@PolicieCZ) June 24, 2021

7:05 Týka sa to najmä troch obcí, povedal dnes hovorca hasičov Jaroslav Mikoška. "V tejto chvíli je na mieste cez 100 jednotiek, hlavná činnosť je teraz prieskum všetkých oblastí za svetla, aby sme mali zmapované, čo sa kde presne stalo a aby sme na základe toho prieskumu mohli vytvoriť ďalší plán našich činností," uviedol Mikoška.

"Zranenia sa riešili predovšetkým cez noc, ale máme tri obce, v ktorých ešte prebieha pátranie v budovách, kde zranenia ešte môžu byť. Ide o Mikulčice, Moravskú Novú Ves a Lužice," uviedol hovorca. Uviedol, že pomoc ponúka množstvo ľudí, organizácií a firiem, zaťažujú však svojimi ponukami tiesňové linky. Krajský úrad by mal zriadiť infolinku, kde sa tieto veci budú ďalej riešiť.

7:02 Hasiči majú v najviac zasiahnutých oblastiach po štvrtkovej búrke (predovšetkým okolo Hodonína) cez 100 jednotiek, na mieste pomáha ťažká technika, ale aj kynológovia. Vyhľadávajú ľudí v sutinách.

6:45 Najmenej tri osoby zomreli v spojitosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli oblasť južnej Moravy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na piatkové oznámenie záchranárov. Hovorkyňa záchranárov z Juhomoravského kraja Michaela Bothová potvrdila, že zaznamenali tri obete na životoch.

6:41 Český premiér Andrej Babiš chce v piatok popoludní navštíviť oblasť na južnej Morave, ktorú vo štvrtok večer zasiahli ničivé búrky a tornádo, informovala na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT 24. Premiér takisto nevylúčil mimoriadne zasadnutie vlády ČR v prípade, ak by bolo potrebné rozhodnúť o uvoľnení peňazí pre postihnuté obce.

Hraničný priechod s Českou republikou na diaľnici D2 je pre následky silnej búrky u českých susedov neprejazdný. Informoval o tom Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

"Doprava je v súčasnosti presmerovaná z diaľnice D2 cez Kúty až na územie Trenčianskeho kraja na hraničný priechod Drietomá. Predpoklad trvania tohto stavu odhadujeme na minimálne celú nočnú dobu," spresnil Szeiff. Premávka je usmerňovaná dopravnými policajtmi. "Vodičov v tejto súvislosti vyzývame k zvýšenej opatrnosti," zdôraznil hovorca.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) zatiaľ nemá informácie o tom, že by medzi zranenými alebo obeťami štvrtkových silných búrok v Českej republike mali byť slovenskí občania. Uviedol to hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga, ktorý zároveň dodal, že ministerstvo je v kontakte s miestnymi úradmi.

Ministerstvo zdravotníctva SR už informovalo, že Slovenská republika vyslala do Česka sedem sanitiek. Univerzitná nemocnica v Bratislave je pripravená prijať pacientov "podľa požiadaviek českej strany". Hasičský a záchranný zbor (HAZZ) SR oznámil, že slovenskí hasiči sú takisto pripravení pomôcť Českej republike. "V tejto súvislosti boli na hasičskú stanicu do Kútov presunutí hasiči z Bratislavy a Trnavy," píše HAZZ.

Slovensko aktívne komunikuje s českou stranou a presúva k susedom pomoc. Krajina sa českým susedom snaží byť nápomocná. Uviedol to na sociálnej sieti premiér Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok zasiahli južnú časť Moravy.

Na južnej Morave zasahuje sedem slovenských sanitiek. "K hraniciam sa už presunuli aj hasiči z Bratislavy a Trnavy. Rovnako sme pripravení pomáhať s príjmom pacientov podľa požiadaviek Českej republiky," reagoval na tornádo v blízkosti slovenských hraníc premiér. Česku vyjadril podporu a pripravenosť krajiny susedom pomôcť

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila sústrasť všetkým postihnutým prírodnou katastrofou na južnej Morave. Zároveň ocenila pomoc slovenských zdravotníkov českej strane. Informoval o tom Martin Strižinec, hovorca prezidentky SR.

"Vyjadrujem sústrasť všetkým postihnutým prírodnou katastrofou na južnej Morave. Rozsah škôd, materiálnych aj ľudských, je nepredstaviteľný a želám našim susedom veľa sily, ktorú budú potrebovať na vyrovnanie sa s následkami pohromy. Zároveň oceňujem okamžitú pomoc slovenských zdravotníkov postihnutým obciam," uviedla v stanovisku hlava štátu.

Slovensko je pripravené Českej republike poskytnúť akúkoľvek pomoc, ktorá bude potrebná. Vo svojom stanovisku na sociálnej sieti to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). "S veľkým znepokojením počúvame správy o zranených, pravdepodobne mŕtvych a tiež o obrovských škodách a veľkej traume z oblasti od Břeclavska. Postihnutých tornádom bolo sedem obcí," skonštatoval Kollár. Predseda parlamentu vyjadril českej strane podporu a ponúkol jej pomoc.

Minister obrany SR Jaroslav Naď sa v súvislosti s prírodnou katastrofou na južnej Morave spojil s českým ministrom vnútra. Slovenskí vojaci sú v prípade potreby pripravení pomôcť zasiahnutým obciam. Na sociálnej sieti to uviedol minister obrany Naď.

"Aj my prostredníctvom nášho poveternostného ústredia ozbrojených síl sledujeme vývoj situácie. Zdá sa, že sa situácia upokojuje a nebude mať priamy dopad na Slovensko. Nič to nemení na tom, že nás situácia u našich susedov nesmierne mrzí," skonštatoval Naď. Minister zároveň ocenil koordináciu medzi ministerstvami zdravotníctva, vnútra a obrany SR a tiež vedenie premiéra SR Eduarda Hegera.

Slovenská strana podľa Naďa do regiónu južnej Moravy vyslala 11 záchranných tímov, hasičov a záchranárov vrátane sanitiek. Viacero slovenských nemocníc blízko hraníc je pripravených prijať českých pacientov.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sa v súvislosti so silnými búrkami, ktoré zasiahli južnú Moravu spojil s českým ministrom vnútra. Českej strane ponúkol pomoc. Minister o tom informuje na sociálnej sieti.

"Českého ministra vnútra som informoval, že sme pripravení pomôcť akokoľvek budeme vedieť a môcť," uviedol Mikulec. Pripomenul, že z Bratislavského a Trnavského kraja už vyrazili viac ako dve desiatky hasičov s hasičskou technikou, smerujú na hasičskú stanicu do Kútov, kde budú k dispozícii.

Babiš sa kvôli počasiu nemôže vrátiť z Bruselu

Riaditeľ nemocnice v Hodoníne Antonín Tesařík pre ČT 24 povedal, že v nemocnici zomrela jedna osoba a desiatky ďalších boli privezené na ošetrenie. Celkovo ich podľa Tesaříka mohlo byť až 200. Nemocnica v meste Břeclav prijala viac než 50 zranených.

Hovorkyňa juhomoravskej záchrannej služby Hedvika Kropáčková oznámila, že v súvislosti s búrkami "sú aj obete na životoch". Presný počet však záchranári nepoznajú. Ľudia podľa Kropáčkovej zostali zavalení pod zrútenými domami a záchranári sa na mnohé miesta ešte nedostali. "Povolávame ďalšiu pomoc, pomáha nám armáda, susedia z Rakúska, Slovenska," povedala pre Českú televíziu ďalšia hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová.

Český premiér Andrej Babiš na Twitteri oznámil, že sa pre nepriaznivé počasie nemôže vrátiť z Bruselu. Babiš podľa svojich slov požiadal vicepremiérku Alenu Schillerovú, aby bola k dispozícii hajtmanovi Juhomoravského kraja Janovi Grolichovi v súvislosti s okamžitou pomocou vlády pre zasiahnutých občanov a ich rodiny. Česká vláda podľa Schillerovej pre Juhomoravský kraj okamžite uvoľňuje desať miliónov českých korún, píše spravodajský server iDnes.cz.

Bohužel se kvůli počasí nemůžu vrátit do České republiky. Mluvil jsem s generálem Opatou a generálem Rybou a požádal vicepremiérku @alenaschillerov, aby byla k dispozici hejtmanovi @JanGrolich pro okamžitou pomoc vlády postiženým občanům a jejich rodinám. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 24, 2021

Juhomoravskí hasiči, ktorí evidujú stovky udalostí a sú preťažení, vyhlásili udalosť tretieho stupňa v okresoch Břeclav a Hodonín a varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice. V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018. Veľké škody sú hlásené aj z obce Lužice.

V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.