Tragická smrť bocianej samičky: VIDEO V hniezde po nej ostali mláďatká, dojímavý čin mužov

K nešťastiu došlo v závere mája. „Bohužiaľ, ani tento rok sa nám nevyhla tragédia a prišli sme o samičku bociana, ktorá tragicky zahynula pri dosadnutí na drôty vysokého napätia. Teraz sa budeme s pánom Havránom snažiť bociany kŕmiť, aby sa nemuseli mláďatá dávať dole z hniezda. To nás bude stáť veľa síl. Držte nám aj bocianom palce. Ďakujeme všetkým za podporu. Šándor Havrán a Jiří Zeman,“ napísali 23. mája autori živého vysielania na platforme YouTube.

O päť dní neskôr uviedli, že bukáček, čo je najmenšia volavka žijúca v Česku, vyhodil najslabšie a najmladšie mláďa z hniezda. „Nedá sa na naňho hnevať, vie, že je sám a snaží sa zabezpečiť prežitie aspoň niektorým potomkom. Do takejto situácie sa dostal kvôli ľuďom a ich drôtom vysokého napätia, je vyčerpaný a bijú sa v ňom inštinkty. Nie je to človek, nekoná na základe emócií, ale pudov. Skúste to, prosím, pochopiť. Je to súčasť života v prírode,“ napísali 28. mája dobrovoľníci.

Ako priblížili, kŕmenie bocianov prebieha dvakrát denne, približne o šiestej ráno a šiestej večer. „Počas dažďa sa kŕmiť nemú, tak sa neľakajte, že nedostali v správny čas najesť,“ podotkli. Dvojica súčasne prosí rybárov o pomoc. „Rybári, prosím, zháňame malé rybičky cca 10 cm, pod hniezdom máme kaďu so vzduchovaním. Ďalej, kto má navyše, hodia sa nám zmrazené jednodňové kuriatka, malé myšky a škrečky.“