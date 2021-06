KORONAVÍRUS Andrej Babiš žiada Slovensko o uznávanie českých testov na COVID-19

Ľudia cestujúci z Česka na Slovensko si musia nechať urobiť test až na Slovensku. Aj pri ceste do Česka zo Slovenska bol však zatiaľ nutný ďalší český potvrdzovací test. Ľudia cestujúci zo Slovenska do Česka síce mohli podstúpiť ako podmienku pre vstup do krajiny jeden test ešte na Slovensku pred cestou, ale následne si museli rovnako nechať urobiť ďalší test na covid-19 v Česku. V pondelok 7. júna sa Slovensko presunie do miernejšej kategórie, kedy nie je povinný druhý test po príchode do Česka.

"Ja som ráno písal slovenskému premiérovi, aby skrátka zmenili stanovisko, v ktorom na Slovensku pre našich ľudí neuznávajú naše PCR testy," povedal v nedeľu Babiš. "To je zlé. My to uznávame pre návštevy Slovákov u nás a dúfajme, že Slovensko zmení svoju pozíciu," dodal.

Aj v Česku si ale doteraz prichádzajúci ľudia zo Slovenska museli do piatich dní po príchode nechať vykonať český test. Cestujúci zo Slovenska do Česka tak museli podstúpiť dva testy, zatiaľ čo cestujúci z Česka na Slovensko iba jeden. Navyše Slovensko ponúka výnimku pre cezhraničných pracovníkov, študentov, umelcov alebo ľudí cestujúcich na svadbu či pohreb. Tí môžu podstúpiť test ešte pred cestou na Slovensko. Až od pondelka 7. júna sa Slovensko v českom zozname krajín podľa rizika infekcie presunie z červenej do miernejšej oranžovej kategórie. Pre tú už platí len nutnosť podstúpenie testu pred cestou do Česka.

Babiš v nedeľu tiež uviedol, že vláda sa bude v pondelok zaoberať zjednotením protiepidemických opatrení v kultúre s ostatnými. Ide napríklad o uznávanie potvrdenia o testoch na covid-19 a počty účastníkov kultúrnych podujatí, pričom vnútorných akcií by sa mohlo zúčastniť 1000 ľudí a vonkajších 2000 ľudí. Vláda sa bude zaoberať tiež nosením rúšok v školách. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) v piatok Českej televízii povedal, že povinnosť pre žiakov mať kvôli koronavírusu zakrytý nos a ústa pri výučbe v pondelok neskončí. Možnosť zrušenia povinnosti od budúceho týždňa zmienil už skôr minister školstva Robert Plaga (za ANO). Vojtěch povedal, že s Plagom a hygienikmi bude v pondelok znovu rokovať. "Mám signály, že by malo dôjsť k nejakému pozitívnemu posunu," povedal Babiš vo videu na youtube.