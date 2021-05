Vedci odhalili hrôzy, ktoré sa dejú v Himalájach: Ak sa podľa legendy stane toto, nastane koniec sveta

Po stovky rokov rovnaký vidiecky život sa v Lete, ktorá leží 3100 metrov nad morom, rýchlo mení. Premenlivé vzorce počasia a stúpajúce teploty naprieč celými Himalájami znamenajú, že sa vo vyšších horských polohách objavuje čím ďalej tým viac druhov štvornožcov, vtákov i hmyzu než kedykoľvek predtým. Niektoré z nich sa presúvajú do nového a teplejšieho podnebia, ďalšie hľadajú útočisko pred klimatickou zmenou.

In the picturesque mountain village of Lete, flanked by the soaring Himalayan peaks of Annapurna and Dhaulagiri in central Nepal, Som Pariyar saw a snake for the first time last year. A report by @hughtomlinson & @rdewan for @thetimes https://t.co/yhV7Yic0GD