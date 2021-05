Dievčaťu (†11) sa podarilo dostať z horiaceho domu: Potom prišla nečakaná tragédia!

"Milovala tých psov. Vedeli ísť poriadne na nervy, sedemmesačné šteniatka pitbullov sú hyperaktívne, ale pre Rilee to boli jej deti,“ uviedla teta Laura Aldenová pre miestny spravodajský kanál WFLA.

Ani susedia nedokázali zabrániť Rilee Beislerovej v tom, aby utekala späť do plameňov. „Snažili sa ju zastaviť, ale Rilee bola ten typ dieťaťa, ktoré si robilo, čo chcelo, keď niečo naozaj chcelo. Tvrdohlavá tínedžerka," povedala Aldenová.

RIP RILEE 🙏 Family members say the 11-year-old girl died trying to save her puppies from a house fire in Sarasota | @WFLAAllyson reports: https://t.co/dLbTxTUBG6 pic.twitter.com/6SCyw3eLWC