KORONAVÍRUS Prevratný vynález: Podkožný čip rozozná, či ste nakazení! A to nie je všetko

Znie to ako sci-fi, ale je to realita: Výskumná agentúra amerického ministerstva obrany Darpa vyvinula implantovateľný senzor, ktorý dokáže zistiť, či sa nositeľ nakazil vírusom Covid-19. Konkrétne je to mikročip, ktorý je zaliaty do gélu podobnému tkanivu, navrhnutý tak, aby neustále testoval krv nositeľa na prítomnosť Sars-CoV-2. Ak niečo zistí, dotyčnej osobe okamžite odporučí vykonať ďalší krvný test na kontrolu správy. Malo by ísť o autotest, ktorý poskytne istotu už za tri až päť minút.

Vedci z Darpy prišli s myšlienkou implantovateľného snímača po veľkom prepuknutí koronavírusu na lietadlovej lodi USS Theodore Roosevelt v roku 2020. V tom čase bolo Sars-CoV-2 infikovaných celkovo 1271 ľudí.

Porovnateľné s kontrolkou motora

"Dáte si senzor pod kožu a bude vám hovoriť, že v tele prebiehajú chemické reakcie. A tento signál znamená, že zajtra budete mať príznaky,“ cituje americká televízia CBS špecialistu na infekčnú medicínu Matta Hepburna. „Je to ako výstražná kontrolka motora, ktorá vám hovorí, kedy máte ísť na kontrolu.“ Rýchlejšia diagnostika umožňuje včasnú, a teda účinnejšiu liečbu.

Podľa Hepburna je koronavírusový čip Pentagónu v záverečnej fáze vývoja. Lekár zdôrazňuje, že senzor nie je „vládny mikročip, ktorého sa obávajú konšpirátori a ktorý zaznamenáva každý pohyb“.

Lietadlová loď USS Theodore Roosevelt Zdroj: Screenshot YouTube/ 60 Minutes

Odstrániť vírus z krvi

Včasná detekcia koróny nie je jediným projektom Darpu v boji proti vírusu. Vedci tiež vyvinuli filter, ktorý je možné integrovať do dialýzy na odstránenie vírusu z krvi pacientov s Covid 19.

Táto štvordňová liečba sa už uskutočňovala na takzvanom pacientovi 16 - manželovi príslušníčky armády. Ten utrpel zlyhanie orgánov a septický šok. Podľa Hepburna sa mal pacient úplne uzdraviť už za niekoľko dní.

Podľa Heute.at už bola metóda pre núdzové použitie schválená americkou agentúrou pre lieky. Používa sa už u takmer 300 pacientov.