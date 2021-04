Chlapec (12) vykĺzol z domu za kamarátom: Hororová noc! Znásilnenie v aute, len zázrakom prežil

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MIAMI - Dvanásťročný rodák z amerického štátu Florida chcel v sobotu večer len vykĺznuť zo svojej izby a navštíviť priateľa. To, čo však následne zažil, nenechalo ľahostajných ani tých najtvrdších policajtov. Ten mladík sa dostal do pazúrov sexuálneho delikventa. Ten tínedžera prepadol, strelil mu do tváre a nechal ho len ležať na ulici. Obeť prežila ťažko zranená. Podozrivý človek je teraz vo väzbe.