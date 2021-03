V krajine tretí prípad za desať dní: Muž (†74) zomrel po očkovaní proti KORONAVÍRUSU

Sťažoval sa na horúčku

Podľa Indianexpress.com dostal 20. marca Chandradeep Singh v indickom štáte Džhárkhand prvú dávku vakcíny od spoločnosti Astrazeneca, ktorá sa v Indii podáva pod názvom Covishield. "Po očkovaní sa sťažoval na horúčku. Na druhý deň sme išli do očkovacieho centra a povedali nám, že je to normálne. Avšak v nedeľu okolo 16:30 sa sťažoval na nepokoj a bol prevezený do nemocnice, kde neskôr zomrel,“ uviedla jeho nevesta. Zdôraznila, že zdravotné problémy sa objavili až po očkovaní.

V súčasnosti nie je úplne jasné, či smrť súvisí s očkovaním. 74-ročný muž trpel komorbidným ochorením. Bol diabetik. Úrady prípad teraz vyšetrujú. Presnú príčinu smrti má objasniť pitva.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/ AP

Úmrtia po očkovaní

Nie je to však prvé úmrtie hlásené v Indii krátko po očkovaní Covishieldom. 19. marca zomrel v okrese Simdega 65-ročný muž v priebehu niekoľkých hodín po očkovaní. Po očkovaní omdlel a cestou do nemocnice zomrel. V tomto prípade však nie je jasné, či muž trpel na predchádzajúcu chorobu. „Podľa mojich skúseností dedinčania nevedia, či majú komorbidné ochorenie,“ uviedol okresný lekár Pramod Kumar Sinha.

Štyri dni predtým zomrela 72-ročná žena pár hodín po očkovaní. Po podaní dávky vakcíny sa sťažovala na bolesť na hrudníku. Lekári stále pátrajú po príčine jej smrti. Pri pitve sa však zistilo, že mala zväčšené orgány. Indické ministerstvo zdravotníctva ale vylučuje súvislosť medzi očkovaním a úmrtiami.