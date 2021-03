KORONAVÍRUS Na letné dovolenky môžu Briti zabudnúť: Vláda sa obáva nebezpečných mutácií

LONDÝN - Podľa poradcu britskej vlády je "veľmi nepravdepodobné", že by Briti mohli už v lete cestovať na dovolenky v zahraničí. Dôvodom je riziko, že by odtiaľ do Británie priniesli nebezpečné varianty nového koronavírusu.

Mike Tildesley, infektológ, ktorý je členom vládneho poradného vedeckého orgánu SAGE, v sobotu povedal, že ak by ľudia cestovali do zahraničia, Spojené kráľovstvo by tak čelilo "vážnej hrozbe". V súlade s platnými reštrikciami, v Británii momentálne zahraničné dovolenky povolené nie sú, pričom ľudia, ktorí sa do tejto krajiny vracajú sa musia podrobiť karanténe, pripomína stanica BBC.

Britský minister dopravy Grant Shapps zase povedal, že je ešte príliš skoro hovoriť o tom, kedy budú dovolenky v zahraničí opäť povolené. V súlade so súčasným plánom vlády na postupné zmierňovanie protipandemických obmedzení, by však mohol byť najskorším možných dátumom dovoleniek v zahraničí 17. máj, približuje BBC.

Briti môžu aktuálne do zahraničia cestovať len v určitých striktne vymedzených prípadoch, akými sú napríklad cesty za vzdelaním či prácou. V takom prípade navyše musia vyplniť vyhlásenie uvádzajúce opodstatnený dôvod, prečo z krajiny odchádzajú. Poradný orgán vlády by mal do 12. apríla premiérovi Borisovi Johnsonovi predložiť správu približujúcu kedy a za akých okolností bude možné obnoviť cestovanie do zahraničia, pripomína BBC.