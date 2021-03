KORONAVÍRUS Epidemická situácia v štáte New York sa pomaly zlepšuje

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II

NEW YORK - Počet prípadov nového koronavírusu v americkom štáte New York naďalej pomaly klesá, aj keď čísla v rovnomennej metropole zostávajú naďalej príliš vysoko, v sobotu oznámil guvernér štátu New York Andrew Cuomo. Informovala o tom agentúra DPA.