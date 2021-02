KORONAVÍRUS Moderna chce zvýšiť obsah svojich liekoviek s vakcínou proti COVID-19

"S cieľom maximalizovať zdroje a príležitosti na rýchlejšie dodanie ďalších dávok na každý trh spoločnosť Moderna navrhla plnenie svojich injekčných liekoviek až 15 dávkami vakcíny namiesto doterajších desiatich (dávok)," uviedla spoločnosť v tlačovej správe zaslanej agentúre AFP. Táto zmena by skrátila čas potrebný na finálnu fázu výroby, keď sú vakcínou naplnené milióny malých fľaštičiek. Spoločnosť Moderna tiež žiada regulačné orgány, aby schválili zmeny v spôsobe skladovania jej vakcíny, čím by zdravotníci získali viac času na spotrebovanie dávok v injekčnej liekovke po prepichnutí jej gumového krytu.

Podľa denníka New York Times, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené s touto problematikou, americká lieková agentúra (FDA) už povolila 40-percentný nárast obsahu injekčných liekoviek - aby jedna liekovka namiesto desiatich obsahovala 14 dávok vakcíny. Hovorkyňa FDA uviedla, že medzi FDA a úradmi rôznych krajín, kde sa táto vakcína používa, už prebiehajú príslušné rokovania. Dodala, že tento nárast objemu by si nevyžadoval používanie iných liekoviek ako tých, do akých sa vakcína plní teraz.

"Akákoľvek zmena bude podliehať konečnému schváleniu rôznymi regulačnými orgánmi," dodala však hovorkyňa FDA s tým, že implementácia akýchkoľvek takýchto zmien bude dokončená do dvoch až troch mesiacov. Podľa denníka New York Times si zvýšenie počtu dávok vakcíny v liekovke vyžiada transformáciu výrobných liniek, čo by zabralo maximálne desať týždňov - do konca apríla. "Bol by to veľký krok vpred" a v krátkodobom horizonte by to očkovacej kampani veľmi pomohlo, reagoval na žiadosť Moderny Moncef Slaoui, ktorý bol hlavným vedeckým poradcom pre federálny program vývoja vakcín za bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Najmenej jednou dávkou vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 je zaočkovaných viac ako 10 percent populácie USA, pričom takmer polovica z nich dostala vakcínu Moderna a niečo viac ako polovici očkovaných podali vakcínu spoločnosti Pfizer. Prezident USA Joe Biden vo štvrtok potvrdil, že obe spoločnosti poskytnú celkovo 600 miliónov dávok svojich vakcín, čo je dostatočné na imunizáciu 90 percent obyvateľov Spojených štátov.