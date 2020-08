Odtajnený spis! Nové FOTO leteckej tragédie pri Hejciach: Rodiny obetí nevzdávajú svoj boj

Odtajnenie spisu podľa Ľudovíta Orlického potvrdilo mnoho poznatkov, ktoré občianske združenie dosiaľ získalo. Rodiny pozostalých vďačia ministrovi obrany Naďovi, že dodržal slovo ktoré členom OZ dal ešte pred voľbami a nechal odtajniť spis z havárie lietadla AN-24. "Spis bol odtajnený v rozsahu 903 strán. Po jeho preštudovaní žiaľ musíme konštatovať, že značná časť spisu z neznámych dôvodov chýba, keďže tento má viac ako 2000 strán," uviedol. "Odtajnenie spisu len potvrdilo naše zistenia. A nielen to, čo v spise je, ale aj to, čo v spise chýba," povedal Orlický.

Chýba mnoho informácií a dokumentov

"Samozrejme, našli sme tam aj niektoré nové informácie, ktoré však náš pohľad na kauzu nezmenili. Skôr nás však zaujalo, že tam chýba mnoho informácií a dokumentov, o ktorých vieme, že existujú," skonštatoval. V súčasnej dobe podľa neho správu analyzujú odborníci z oblasti letectva i právnici, s ktorými spolupracujú. Neočíslovanie jednotlivých strán, vymazanie údajov, ktoré nepodliehajú osobným údajom podľa členov len potvrdzujú predpoklady ktoré mali. "MO urobí všetko preto, aby sa na verejnosť nedostal kompletný vyšetrovací spis," uviedli.

Na stretnutí s ministrom obrany sa jednoznačne zhodli na skutočnosti, že lekárske správy by nemali byť zverejnené. "Táto časť spisu má cca 350 - 400 strán. Ďalšia už predtým odtajnená časť má len zanedbatelný počet strán (rádovo v desiatkach) na to, aby sme sa dostali k číslu 2000, ktoré prezentoval na našom stretnutí aj samotný minister obrany," uviedli na sociálnej sieti členovia.

Žaloba na Slovensko je stále v hre

Ako ďalej uviedli, v odtajnenom spise chýbajú napríklad výpovede slovenských ako aj maďarských svedkov, znalecký posudok odbornej vyšetrovacej komisie v počte listov 13, celý priebeh letu zaznamenaný zapisovačom dát FDR tzv. čiernou skrinkou či prepis zvukového záznamu jediného preživšieho na 158-ku. "Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Chceme zdôrazniť, že to nie je chyba ministra, o čom sme presvedčení!"

V podobe akej je spis odtajnený, je pre členov združenia do ich ďalšieho konania síce prínosný, ale nie akceptovateľný. "Preto sme sa na včerajšom stretnutí s advokátskou kanceláriou ktorá OZ zastupuje dohodli na ďalšom postupe tak, aby sme naplnili uznesenie, ktorým rada OZ zaviazala predsedníctvo občianskeho združenia," uviedli. Z našich získaných dôkazov a poznatkov naďalej trvajú na absolútnej nevine pilotov a posádky lietadla AN-24.

Ďalším krokom združenia by malo byť predloženie získaných dôkazov a poznatkov ministrovi obrany a dopracovanie súdnych žalôb. "Momentálne naši spolupracovníci a odborníci z oblasti letectva, ale i právnici podrobné analyzujú spis a na základe tejto analýzy budú odpracované podania na súdy. Predtým však plánujeme hovoriť s ministrom obrany, ktorý doteraz snami korektne komunikuje, a informovať ho o našich poznatkoch," povedal Orlický.

"Najradšej by sme kauzu riešili na Slovensku, no ak to nebude možné, máme pripravené aj podanie na medzinárodné orgány," dodal Orlický. So žalobou sa združenie plánuje obrátiť na príslušný súd v SR, prípadne aj na európsky súdny dvor v Štrasburgu a súd pre vojnové zločiny v Haagu.

Najväčšia letecká tragédia

Pri havárii vojenského špeciálu An-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojačiek a vojakov. Vojenský špeciál viezol slovenských vojakov z Kosova po návrate z misie KFOR. Za pravdepodobnú príčinu havárie po vyšetrovaní určili zlyhanie posádky. Škoda bola vyčíslená na takmer 66 miliónov slovenských korún, čo je v prepočte takmer 2,2 milióna eur. Jaroslav Naď (OĽANO) po 14 rokoch ako prvý minister obrany vyhovel žiadostiam občianskeho združenia a subjektov, ktoré roky bojovali za odtajnenie spisu k tragédii. Spis z vyšetrovania zverejnili na webovej stránke Ministerstva obrany SR.

