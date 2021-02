Hrozí únik informácií? Biden je proti tomu, aby mal Trump prístup k brífingom tajných služieb

WASHINGTON - Bývalý americký prezident Donald Trump by nemal mať prístup k informáciám tajných služieb. V rozhovore poskytnutom pre americku stanicu CBS to povedal súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden. Dôvodom je podľa neho Trumpovo "nevyspytateľné správanie". Informovala o tom dnes agentúra AP.

"Nemyslím si," odpovedal Biden na otázku moderátorky CBS, či by mal mať bývalý prezident prístup k tajným informáciám. "Kvôli jeho nevyspytateľnému správaniu," dodal a doplnil, že to nijako nesúvisí s udalosťami zo 6. januára. Trumpovi priaznivci vtedy vnikli do budovy Kapitolu. Kvôli podnecovaniu k vzbure čelí bývalý prezident ústavnej žalobe.

"Jednoducho si nemyslím, že je potrebné, aby spravodajské informácie dostával," uviedol ďalej Biden. Naznačil, že by sa mohlo stať, že by Trump nejakú tajnú informáciu prezradil.

Je zdvorilostným zvykom, že nová administratíva ponecháva bývalým šéfom Bieleho domu právo na prístup k briefingom tajných služieb, ak o to požiadajú, pripomenula agentúra AP. Šéf výboru tajných služieb americkej Snemovne reprezentantov Adam Schiff ale už tri dni pred nástupom nového prezidenta Bidena povedal, že by Trumpovi toto právo udelené byť nemalo.