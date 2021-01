Jakutský šaman sa na jar vydá na ďalšiu cestu do Moskvy: Chce vyhnať Putina

MOSKVA - Jakutský šaman Alexandr Gabyšev, ktorý si dal za cieľ "vyhnať Putina z Kremľa", ohlásil nové ťaženie na Moskve. Tentoraz sa na cestu do Moskvy vydá na bielom koni, informovala v utorok rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Začiatok jeho putovania je naplánovaný na marec tohto roku. Gabyšev vyrazí z mesta Jakutsk, hlavná skupina dobrovoľníkov a jeho podporovateľov sa k nemu pripojí v Irkutsku. Kým Gabyšev chce ísť na bielom koni, jeho priaznivci sa budú presúvať autami. Šaman očakáva, že vďaka tomu budú napredovať rýchlo. Z Irkutska sa presunú k pohoriu Altaj, ktoré šaman označuje za "zdroj sily pre celé Rusko". Potom sa cez Sibír dostanú k pohoriu Ural, "odkiaľ je to do Moskvy, čo by kameňom dohodil".

Gabyšev sa na jar roku 2019 vydal na peší pochod z Jakutska do Moskvy, aby tam vykonal obrad "vyhnania Putina", pretože mu "boh povedal, že Putin nie je človek, ale démon" a prikázal mu, aby ho "vyhnal".. Po ceste ho však policajti zadržali a následne poslali na psychiatrické vyšetrenie. Bolo voči nemu vznesených aj niekoľko obvinení. Napriek perzekúciám ohlásil Gabyšev v decembri roku 2019 druhý pokus o pochod na Moskvu - zadržali ho takmer okamžite, pričom dostal aj pokutu za neuposlúchnutie policajtov.

Gabyšev si naplánoval aj tretí pokus, najskôr v marci a potom v lete minulého roka. Tiež ho chcel absolvovať na koni. Vlani v máji 2020 ho však hospitalizovali v psychiatrickej liečebni, kde strávil asi dva mesiace. Šamani na Sibíri po celé storočia slúžili ako liečitelia a veštci. Počas sovietskej éry boli títo mystici tvrdo potláčaní. V odľahlých častiach Sibíri sa teraz znovu dostávajú do popredia.